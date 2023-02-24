БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
США оголосили про новий пакет безпекової допомоги Україні на $2 мільярди

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет безпекової допомоги Україні у розмірі$2 млрд, який допоможе посилити протиповітряну оборону.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Зокрема, Сполучені Штати надають додаткові безпілотні літальні апарати, обладнання для боротьби з безпілотниками та засобами радіоелектронної боротьби, а також критичні запаси боєприпасів для артилерії та засобів високоточної стрільби, які посилять здатність України відбивати російську агресію.

Пакет безпекової допомоги включає:

  • боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм;
  • боєприпаси для ракетних систем з лазерним наведенням;
  • безпілотний авіаційний комплекс CyberLux K8;
  • БПЛА Switchblade 600;
  • БЛА "Altius-600";
  • БПЛА Jump 20;
  • засоби протидії БПЛА та виявлення засобів радіоелектронної боротьби;
  • засоби розмінування;
  • обладнання для забезпечення захищеного зв'язку;
  • фінансування навчання, технічного обслуговування та утримання.

Допомога надається у межах Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI). На відміну від пакетів озброєнь, які беруться безпосередньо з американських збройних запасів і можуть бути швидко відправлені в Україну, пакети USAI закуповуються або замовляються у промисловості.

"Це оголошення є початком процесу укладання контрактів на надання додаткових можливостей Збройним силам України", –наголосили в Міноборони США.

