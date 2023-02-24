США оголосили про новий пакет безпекової допомоги Україні на $2 мільярди

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет безпекової допомоги Україні у розмірі$2 млрд, який допоможе посилити протиповітряну оборону.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Зокрема, Сполучені Штати надають додаткові безпілотні літальні апарати, обладнання для боротьби з безпілотниками та засобами радіоелектронної боротьби, а також критичні запаси боєприпасів для артилерії та засобів високоточної стрільби, які посилять здатність України відбивати російську агресію.

Пакет безпекової допомоги включає:

боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS);

артилерійські снаряди калібру 155 мм;

боєприпаси для ракетних систем з лазерним наведенням;

безпілотний авіаційний комплекс CyberLux K8;

БПЛА Switchblade 600;

БЛА "Altius-600";

БПЛА Jump 20;

засоби протидії БПЛА та виявлення засобів радіоелектронної боротьби;

засоби розмінування;

обладнання для забезпечення захищеного зв'язку;

фінансування навчання, технічного обслуговування та утримання.

Допомога надається у межах Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI). На відміну від пакетів озброєнь, які беруться безпосередньо з американських збройних запасів і можуть бути швидко відправлені в Україну, пакети USAI закуповуються або замовляються у промисловості.

"Це оголошення є початком процесу укладання контрактів на надання додаткових можливостей Збройним силам України", –наголосили в Міноборони США.