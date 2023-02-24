США оголосили про новий пакет безпекової допомоги Україні на $2 мільярди
Міністерство оборони США оголосило про новий пакет безпекової допомоги Україні у розмірі$2 млрд, який допоможе посилити протиповітряну оборону.
Про це повідомляє пресслужба Пентагону.
Зокрема, Сполучені Штати надають додаткові безпілотні літальні апарати, обладнання для боротьби з безпілотниками та засобами радіоелектронної боротьби, а також критичні запаси боєприпасів для артилерії та засобів високоточної стрільби, які посилять здатність України відбивати російську агресію.
Пакет безпекової допомоги включає:
- боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- артилерійські снаряди калібру 155 мм;
- боєприпаси для ракетних систем з лазерним наведенням;
- безпілотний авіаційний комплекс CyberLux K8;
- БПЛА Switchblade 600;
- БЛА "Altius-600";
- БПЛА Jump 20;
- засоби протидії БПЛА та виявлення засобів радіоелектронної боротьби;
- засоби розмінування;
- обладнання для забезпечення захищеного зв'язку;
- фінансування навчання, технічного обслуговування та утримання.
Допомога надається у межах Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI). На відміну від пакетів озброєнь, які беруться безпосередньо з американських збройних запасів і можуть бути швидко відправлені в Україну, пакети USAI закуповуються або замовляються у промисловості.
"Це оголошення є початком процесу укладання контрактів на надання додаткових можливостей Збройним силам України", –наголосили в Міноборони США.
