СБУ викрила українського провайдера, який роздавав інтернет терористам "ДНР"

Служба безпеки викрила українського провайдера, який надавав інтернет терористам на окупованій території Донецької області.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що до оборудки причетне підприємство у сфері телекомунікаційних послуг, яке працює в окупованому Донецьку і тісно взаємодіє з місцевою окупаційною адміністрацією.

"Комерційна структура надає послуги інтернету і трансляції проросійських телеканалів на території регіону та регулярно сплачує "податки" до російського бюджету.

Але частину своїх прибутків комерсанти "виводили" на підконтрольну українській владі територію для подальшого переведення в іноземну валюту і нелегального вивезення за кордон", – зазначають спецслужби.

Для цього зловмисники зареєстрували у Києві однойменне фіктивне підприємство і відкрили понад 30 банківських рахунків, на які нелегально переводили гроші, отримані від бізнесу в Донецьку.

Під час обшуків в офісах та місцях проживання учасників схеми у столиці та Івано-Франківській області правоохоронці виявили майже 5 млн готівки у гривневому еквіваленті. Ще 1,5 млн – були приховані на рахунках п’яти українських банків.

За даними слідства, незаконну діяльність організували троє керівників донецького інтернет-провайдера.

Крім того, у 2014 році, після російського псевдореферендуму, ділки "переоформили" підприємство за "законодавством" країни-агресора і надали свої потужності для встановлення спецобладнання ФСБ, яке відстежує абонентів, а також почали транслювати антиукраїнський контент.

Співробітники СБУ затримали технічного директора компанії, який перебував на території Прикарпаття.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 258-3 ККУ – сприяння діяльності терористичної організації. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру та оголошення у розшук ще двох співзасновників комерційної структури, які переховуються в Донецьку та в одній з країн Євросоюзу.

Накладено арешт на все нерухоме майно зловмисників у різних регіонах України на понад 20 млн грн.