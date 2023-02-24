США запровадили нові санкції проти РФ. Що вони передбачають

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про нові санкції проти РФ.

Про це йдеться у заяві Білого дому.

"Сьогодні, у координації з партнерами та союзниками по G7, Міністерство фінансів і Державний департамент запровадять широкі санкції проти ключових секторів, що генерують дохід, для подальшої деградації економіки РФ та зменшення її здатності вести війну проти України", – йдеться у повідомленні.

Обмеження запроваджують проти понад 200 фізичних та юридичних осіб – як російських, так і третіх країн у Європі, Азії та на Близькому Сході, які підтримують військові зусилля Росії.

Санкції запровадять проти додаткових суб’єктів, пов’язаних з російською оборонною та технологічною промисловістю, включно з тими, хто відповідальний за поповнення російських запасів санкційних товарів або створює умови для уникнення санкцій.

Сполучені Штати також розширюють свої санкції на російський металургійний і гірничодобувний сектори для стабілізації ринку.

Міністерство торгівлі США також запровадить низку заходів з експортного контролю, включивши майже 90 російських компаній та компаній з третіх країн, зокрема з Китаю, до переліку юридичних осіб, які беруть участь в ухилянні від санкцій та діяльності на підтримку російського оборонного сектору.

Цим компаніям забороняється купувати товари, такі як напівпровідники, вироблені в США або з використанням певних американських технологій чи програмного забезпечення за кордоном.



Міністерство торгівлі також вживатиме заходів разом з партнерами та союзниками по G7 для узгодження заходів щодо промислового обладнання, предметів розкоші та інших товарів, а також запровадить нові обмеження, щоб запобігти потраплянню компонентів, знайдених в іранських безпілотниках, на поле бою в Україні.

Крім того, президент США підпише документи про підвищення мит на деякі російські товари, що імпортуються до Штатів. Ці заходи спрямовані на ключові російські товари, які приносять прибуток Кремлю, одночасно зменшуючи залежність США від Росії.

"Сьогоднішні дії призведуть до підвищення тарифів на понад 100 російських металів, мінералів і хімічних продуктів на суму приблизно $2,8 млрд. Це також значно збільшить вартість алюмінію, який був виплавлений або відлитий у Росії, для виходу на американський ринок, щоб протистояти шкоді вітчизняній алюмінієвій промисловості, яка потерпає від цін на енергоносії в результаті вторгнення Росії в Україну", – наголосили в Білому домі.