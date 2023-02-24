БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Рада денонсувала всі договори з Росією щодо Азовського моря

росія,санкції

Верховна Рада проголосувала за денонсацію двох договорів між Україною та Росією щодо співробітництва в Азовському морі.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Зокрема, йдеться про Договір між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, а також про Угоду про створення Чорноморської Групи Військово-Морського Співробітництва.

За денонсацію цих документів проголосували 303 та 305 нардепів відповідно.

"Парламент денонсував всі договори з РФ щодо Азовського моря", – наголосив Железняк.

Ніх...я собі!!!
Оце надкосмічна швидкість! Такої швидкості не знало людство!
