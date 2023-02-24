БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Курс російського рубля обвалився до мінімуму за останні 10 місяців

рубль

Курс російського рубля на Московській біржі опустився нижче позначки 76 руб. за долар США вперше за останні десять місяців – з 22 квітня 2022 року.

З початку торгів на 24 лютого долар подорожчав більше ніж на рубль, пише російська редакція Forbes.

Курс євро зріс з початку торгів також більше ніж на рубль – до 80,44 рубля.

За оцінками російських експертів, тиск на рубль чинить збереження геополітичної напруги та ризики ескалації найближчими тижнями. Аналітики "БКС Світ інвестицій" додають, що загалом складною залишається ситуація на сировинних ринках для російських нафтогазових експортерів: в абсолютному вираженні Brent та Urals торгуються близько середніх рівнів, характерних для останніх місяців, ціни на газ у масштабі останнього року залишаються на мінімумах у районі $580 за 1000 кубометрів. Це сприяє консервативним очікуванням щодо притоку експортних доходів у країну і перспектив зміцнення рубля.

Читайте також: Тільки рублі: Росіянам знову продовжать заборону вільно знімати з рахунків долари і євро

Крім того, 24 лютого західні країни оголосять про нові санкції проти Росії, присвячені роковинам початку російського вторгнення в Україну.

Першими про заходи оголосили Австралія, Нова Зеландія та Великобританія.

Втім, курс рубля поступово знижується з початку лютого. Це співпало з рішенням російського президента Владіміра Путіна, який своїм указом скасував обов'язковий продаж валютної виручки для російських експортерів.

валюта (2303) курс (1589) рубль (342) обмін валюти (786)
+14
Это пока вообще не о чем....
24.02.2023 18:12 Відповісти
+8
"Дістали" вже ці "журналюгі"! Що означає "обвалився"?! Лише "просів" рубля на чотири, - ось і все... Вам, діти, розказати, що означає слово "обвалився"? Це коли ти отримуєш у першій половині 90-х років ХХ століття на початку місяця зарплатню у 20 "баксів", а на кінець місяця твоя "зарплатня" дорівнює лише "баксам" 15-16! Ось це і означає ОБВАЛИВСЯ!!! Ви все зрозуміли, дітки?! Сопелі...
24.02.2023 20:07 Відповісти
+2
__Скрепно- когда потери Рубля =патерям чмобикам.Держать баланс 146 х 146.!!!...__
24.02.2023 20:40 Відповісти
__Скрепно- когда потери Рубля =патерям чмобикам.Держать баланс 146 х 146.!!!...__
24.02.2023 20:40 Відповісти
чому? експорт нафти впав + газ некуда девать за "фу ***"
25.02.2023 02:29 Відповісти
Тому що росія знизила закупівлі за долари, впав офіційний імпорт в рази. Десь санкції Заходу, десь санкції самої росії. Знову ж таки, обвал рубля як в 98-му, 2008 чи 2014 призведе до револіційних настроїв і війна швиденько зійде нанівець! Всі це розуміють і будуть тримати рубель всім світом
26.02.2023 13:14 Відповісти
Хйло платит кацапам в рублях, так что за каждое полученное от торговых партнеров уе сможет нанять и снарядить бесплатно еще одного кацапа (или заплатить кацапо-самке)
25.02.2023 21:10 Відповісти
На самом деле никакого курса у рубля нет. Доллары и евро запрещено использовать. Они любой пусть нарисуют.
25.02.2023 23:52 Відповісти
Насправді новина ні про що. Це гарно чи погано? В чому тут справа? Якщо РФ якось обійшла санкції і має змогу закуповувати більше товарів за кордоном, внаслідок чого рубль просів - це погано. А якщо в бюджеті не вистачає грошей і влада свідомо знизила курс рубля, щоб збільшити його доходну рубльову частину - то це гарна новина. Але зі статті нічого не зрозуміло
26.02.2023 06:48 Відповісти
Обвалився ??? Обвалився це коли в пятницю 75, а в понеділок 140. Замініть редакторів заголовків киргизів .
26.02.2023 11:46 Відповісти
У порівнянні з 24 лютого 2022 року, курс рубля зміцнився! Якщо умовно завтра рубль девальвує в 3 рази, от тоді можливі внутрішні коливання на Московії. Але тоді війна швидко закінчиться, а це не в планах Кремля
26.02.2023 13:08 Відповісти
курс рубля держат искусственно , сколько их ЦБ назначит столько и будит а сейчас начало прижимать вот они потихоньку и опускают рубль - курс ЦБ ни чего общего с реальной стоимости рубля не имеет
26.02.2023 23:36 Відповісти

