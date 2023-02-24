Курс російського рубля обвалився до мінімуму за останні 10 місяців

Курс російського рубля на Московській біржі опустився нижче позначки 76 руб. за долар США вперше за останні десять місяців – з 22 квітня 2022 року.

З початку торгів на 24 лютого долар подорожчав більше ніж на рубль, пише російська редакція Forbes.

Курс євро зріс з початку торгів також більше ніж на рубль – до 80,44 рубля.

За оцінками російських експертів, тиск на рубль чинить збереження геополітичної напруги та ризики ескалації найближчими тижнями. Аналітики "БКС Світ інвестицій" додають, що загалом складною залишається ситуація на сировинних ринках для російських нафтогазових експортерів: в абсолютному вираженні Brent та Urals торгуються близько середніх рівнів, характерних для останніх місяців, ціни на газ у масштабі останнього року залишаються на мінімумах у районі $580 за 1000 кубометрів. Це сприяє консервативним очікуванням щодо притоку експортних доходів у країну і перспектив зміцнення рубля.

Крім того, 24 лютого західні країни оголосять про нові санкції проти Росії, присвячені роковинам початку російського вторгнення в Україну.

Першими про заходи оголосили Австралія, Нова Зеландія та Великобританія.

Втім, курс рубля поступово знижується з початку лютого. Це співпало з рішенням російського президента Владіміра Путіна, який своїм указом скасував обов'язковий продаж валютної виручки для російських експортерів.