FATF призупинила членство Росії (оновлено)

Група з розробки фінансових заходів по боротьбі з відмиванням коштів (Financial Action Task Force, FATF), безстроково призупинила членство Російської Федерації, на чому вже давно наполягала Україна.

Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

"Маємо значну перемогу. FATF безстроково призупинила членство РФ. Болотяні втратили всі права члена FATF", – зазначив він.

У оприлюдненій на сайті організації заяві щодо Російської Федерації FATF рішуче засуджує загарбницьку війну РФ проти України.

FATF також висловлює стурбованність повідомленнями про торгівлю зброєю між Російською Федерацією та юрисдикціями ООН, які перебувають під санкціями ООН, а також про зловмисну кібердіяльність, що походить з Росії.

"Дії Російської Федерації неприйнятно суперечать основним принципам FATF, спрямованим на сприяння безпеці, безпеці та цілісності світової фінансової системи. Вони також являють собою грубе порушення зобов’язань щодо міжнародної співпраці та взаємної поваги", – наголошується у заяві.

Враховуючи вищезазначене, FATF вирішила призупинити членство РФ. Водночас Росія залишається відповідальною за свої зобов’язання щодо впровадження стандартів FATF, а також повинна продовжувати виконувати свої фінансові зобов'язання.

При цьому РФ залишиться членом Глобальної мережі як активний член Євразійської групи з відмивання грошей (ЄАГ) і збереже свої права як члена ЄАГ.

FATF також закликала всі юрисдикції залишатися пильними щодо можливих ризиків, що виникають через обхід заходів, вжитих для захисту міжнародної фінансової системи.

Своєю чергою у Росфінмоніторингу назвали рішення FATF політизованим.

Як повідомлялося, раніше Верховна Рада, Національний банк та Мінфін України неодноразово зверталися до Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) із закликами виключити РФ з числа країн-членів та включити її до "чорного списку".

FATF – міждержавна організація, яка займається розробкою світових стандартів у сфері протидії відмиванню злочинних доходів і фінансування тероризму, а також здійснює оцінку відповідності національних фінансових систем цим стандартам.