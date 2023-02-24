Рада провалила голосування за закон про розмитнення авто в "Дії"
Верховна не змогла ухвалити за основу законопроєкт 7466 про розмитнення авто в "Дії". Набралося лише 212 голосів.
Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.
"Також не набрало голосів відправити на повторне перше (217 голосів) та відправити автору ініціативи (225)", – додав він.
Крім того, в залі були ще близько дев’яти голосувань по альтернативних законопроєктах, але й вони не набрали достатньої кількості голосів.
Також не набрав голосів й інший законопроект про зміни у Митний кодекс №7468 про розмитнення авто в "Дії" за основу – 206 голосів.
Як повідомлялося, на початку лютого профільний комітет ВР з питань податкової та митної політики підтримав законопроєкти №7466 та №7468, які створюють механізм для розмитнення авто в "Дії".
Очікувалося, що після їх ухвалення сплатити митні платежі при ввезенні автомобіля можна буде у кілька кліків і за новою системою розрахунку.
Розрахунок ціни розмитнення мав відбуватися лише за сталими характеристиками авто: рік виготовлення авто, тип двигуна, його об'єм, ексклюзивність. На відміну від чинної формули, вартість авто враховуватися не буде.
Утім, проти ухвалення цих документів виступив Мінфін з огляду на потенційні втрати бюджету.
Збільшення податків не призводить до збільшення надходжень в бюджет, а ось зменшення податків чи цифровізація навпаки призводить до того що стає не вигідно шукати обхідні корупційні шляхи і держава починає збирати більше податків.
Але ж це занадто складно для біо*усо*у з економічними знаннями на рівні совка.
І не треба маніпулювати та підмінювати поняття.
Бояться втратити свої корупційній корита.
тому вона зеленим не потрібна
И у тебя головы даже не хватает понять, что и таможенник и "знакомые из СБУ" совершили должностное преступление. Кстати, почему не пишешь, когода и на какой таможне произошло?
СБУ не занимается, как детям кажется - "установлением справедливости". Согласно закона СБУ, получив заявление от гражданина ОБЯЗАНО было дать процессуальный ход по имеющим все ознаки коррупционного правонарушения.
. И то что этого небыло сделано, говорит о должностном преступлении. Если ты не назовешь время и место происшедших событий, буду считать, что ты все это придумал. И дискуссия закончиться.