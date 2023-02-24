БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Рада провалила голосування за закон про розмитнення авто в "Дії"

авто,права,дорога,пдр,водійське,посвідчення,водій,водійські,водії

Верховна не змогла ухвалити за основу законопроєкт 7466 про розмитнення авто в "Дії". Набралося лише 212 голосів.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

"Також не набрало голосів відправити на повторне перше (217 голосів) та відправити автору ініціативи (225)", – додав він.

Крім того, в залі були ще близько дев’яти голосувань по альтернативних законопроєктах, але й вони не набрали достатньої кількості голосів.

Також не набрав голосів й інший законопроект про зміни у Митний кодекс №7468 про розмитнення авто в "Дії" за основу – 206 голосів.

Як повідомлялося, на початку лютого профільний комітет ВР з питань податкової та митної політики підтримав законопроєкти №7466 та №7468, які створюють механізм для розмитнення авто в "Дії".

Очікувалося, що після їх ухвалення сплатити митні платежі при ввезенні автомобіля можна буде у кілька кліків і за новою системою розрахунку.

Розрахунок ціни розмитнення мав відбуватися лише за сталими характеристиками авто: рік виготовлення авто, тип двигуна, його об'єм, ексклюзивність. На відміну від чинної формули, вартість авто враховуватися не буде.

Утім, проти ухвалення цих документів виступив Мінфін з огляду на потенційні втрати бюджету.

авто (4251) ВР (2926) розмитнення (36) Дія (659)
Топ коментарі
+7
Потому что копятся со взяток при растаможке.
24.02.2023 16:25 Відповісти
+6
Кончені клоуни, думають що якщо збільшать податки то збільшаться надходження до бюджету)) Уже 30 рокі як у нас найбільші податки на авто в світі - і куда ви ***** ці надходження діваєте??? - сама бідна країна Європи з самим старим автопарком яка навіть свою армію не може прогодувати, ходите по світу шлюхи тупі і жебрачите. Може не в податках проблема а в корупції?
24.02.2023 17:20 Відповісти
+6
а ДІЯ не бере хабарів
24.02.2023 20:51 Відповісти
Потому что копятся со взяток при растаможке.
24.02.2023 16:25 Відповісти
От якби ще один закон про зменшеня зарплат солдатам чи підвищеня строків в тюрмі це так а все інше не для них.
24.02.2023 16:57 Відповісти
Таможенных гнид-коррупционеров крышуют чиновники Минфина и депутаты? Пусть СБУ позвонит и спросит у Сааквшвили как надо побороть коррупцию на украинской таможне.Убрать "человеческий фактор",доверить компьютерам,искусственному интеллекту и приборам-сканерам,просвечивающим все ввозимые в Украину грузы на таможне.
24.02.2023 17:01 Відповісти
Кончені клоуни, думають що якщо збільшать податки то збільшаться надходження до бюджету)) Уже 30 рокі як у нас найбільші податки на авто в світі - і куда ви ***** ці надходження діваєте??? - сама бідна країна Європи з самим старим автопарком яка навіть свою армію не може прогодувати, ходите по світу шлюхи тупі і жебрачите. Може не в податках проблема а в корупції?
24.02.2023 17:20 Відповісти
А вы думали, что в сказку попали?
24.02.2023 18:13 Відповісти
Ну і добре. Нарід не в курсі, що війна йде і 60 відсотків бюджету вже нічим покривати. Щаз, будемо бариг викормлювати.
24.02.2023 18:19 Відповісти
Чому українці повині платити подвійну ціну від того що платят поляки,літовці,чехи???
24.02.2023 19:21 Відповісти
Тому що "Едуард Свєтлов" не хоче читати книжок. А зря, знание- сила! Читав би книжки, знав би, що "поляки, литовці, чехи" сплачують на ввіз авто із країн поза межами ЄС- не 20, а 23 відсотки, додатково до"двох раз" із тебе, Едік, здирають бариги. Звертайся до них.
24.02.2023 20:28 Відповісти
Та хоч 100% ми і так живемо за рахунок партнерів і майбутніх репарацій з рф.

Збільшення податків не призводить до збільшення надходжень в бюджет, а ось зменшення податків чи цифровізація навпаки призводить до того що стає не вигідно шукати обхідні корупційні шляхи і держава починає збирати більше податків.

Але ж це занадто складно для біо*усо*у з економічними знаннями на рівні совка.
24.02.2023 20:20 Відповісти
Я понял "коллега". Мир- это война, свобода, это рабство! От зараз сядемо і з тебе почнемо робити "цихровізацію". Але спершу податки із авто заплати.
24.02.2023 20:23 Відповісти
Я вам точно не колега.

І не треба маніпулювати та підмінювати поняття.
24.02.2023 22:56 Відповісти
Вивчай класику, "неколега"!
24.02.2023 23:47 Відповісти
Жалюгідно.

Бояться втратити свої корупційній корита.
24.02.2023 20:16 Відповісти
Жирний куш завезли депатуткам, мабуть кожен брокер зазнав втрат,які буде 2-3 дні відпрацьовувати тяжкою працею.
24.02.2023 20:32 Відповісти
а ДІЯ не бере хабарів
тому вона зеленим не потрібна
24.02.2023 20:51 Відповісти
Точно зеленим? Результат голосування по цьому закону - Фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ"За:169, Фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" За:1, Фракція політичної партії "Європейська солідарність" За:0 , Фракція політичної партії "ГОЛОС" За: 0 голосiв
25.02.2023 12:55 Відповісти
Зеленим? Ви на результати голосування спочатку подивіться, а потім робіть висновки, кому це не потрібно.
26.02.2023 10:00 Відповісти
слава яйцям *********, слава ....(не яйцям) зеЄріми! За Дію без виробу №2, створили величний виріб вЗесвіту намба вован...
26.02.2023 14:22 Відповісти
про що тут ще можна говорити? в державі війна!!! с**и
24.02.2023 20:59 Відповісти
На этой неделе друг растамаживал машину из Швеции, заплатил налог как по купчей - 120 тысяч гривень. Как заехал на таможню, ему говорят: "А у нас по справочнику другая цена (ну типа с потолка), т.е. доплатите еще 105 тысяч. Или заплатите нам в карман 40 тысяч и мы закроем глаза." Пришлось подключать знакомых в СБУ и чудо, "ничего доплачивать не надо". Но вид при этом был у таможеника такой, как-будто его изнасиловали в очень грубой форме.
24.02.2023 22:39 Відповісти
Т,е твой друг просто кинул бюджет Украины в войну на 105 тыс. грн, а таможенник и "знакомые в СБУ" совершили должностное преступление? Где дело было, говоришь?
24.02.2023 23:50 Відповісти
Если кто не понял, то я подчеркну, что таможеники сначала придумали какую-то индикативную цену на данное авто, которое превышало реальное в 2 раза. Их доводы ничем не были подкреплены, а у моего знакомого полный пакет доков на реальную цену (Швеция не та страна где можно спрятать хоть одно Евро от налогов). Потом когда находят мнимую проблему, то делают предложение за полцены как можно уладить вопрос. А когда их заставили сделать все по закону, вот тогда они и посчитали себя изнасилованными (т.к. ни копейки взяток они не получили). А было бы все через Дию, то и ситуация по такому вымогательству была бы невозможной...
25.02.2023 00:44 Відповісти
Налоги "от цены" - полный беспредел и коррупция. Граждане не прекратят подделывать инвойсы, а таможня необоснованно завышать цену "из справочника". Все это будет приправлено щедрым потоком взяток и скандалов. Выход только один - оставить единый налог с куб. см. для ДВС: например 1 грн. с см3 и ВСЕ ! Это абсолютно чёткий показатель и есть в любом техпаспорте, что сразу убивает коррупцию. А друг ваш зря не бойкотирует завоз авто - с нынешними налогами и "повышениями цены с потолка" - это бессмысленно и больше потом уйдет на лекарства для нервной системы.
25.02.2023 11:40 Відповісти
Давай дальше заправляй звиндунца. "Их доводы ничем не подкреплены". Все растамаживают авто по этим "неподкрепленным доводам" и беруться эти доводы из всем доступого ящика под названием компютер и средних цен на торговых площадках. Только твой "друг" решил, что это к нему не относиться.
показати весь коментар
25.02.2023 11:40 Відповісти
Все и растамаживают со взятками, т.к. среднюю цену выводит не компьютер, а таможенник. А он захочет увидит, захочет не увидит некоторые ньюансы такие как - комплектация, наличие тюнинга, тех.состояние. была ли авто в ДТП до этого. В данном случае брали в виде индикативной цены самую максимальную в Европе, а не среднюю. А доводы как раз о других ценах и настоящие документы, без всяких занижений (т.к. в Швеции это невозможно сделать), никто вообще и не собирался рассматривать. И для упоротых поклонников абстрактной секты "честных таможеников", еще раз повторяю никто не совершал ничего противозаконного. Т.е. вас никак не смущает тот факт, что "честные таможенники" требовали 40 тысяч взятки себе в карман, а пополнять бюджет еще на 100 тысяч гривень они даже не собирались ? Это очень редкий случай, когда таможню заставили работать по закону и взяток они не получили.
25.02.2023 13:51 Відповісти
Кто "заставил"? СБУ-шники прикомандированные к таможне? Так это одна и таже мафия, причем таможенникам о данно на откуп - "украсть что-то по мелочи", а основную коррупцию держат у себя именно СБУ шники. И без них никаких назначений таможенного начальства не происходит.
СБУ не занимается, как детям кажется - "установлением справедливости". Согласно закона СБУ, получив заявление от гражданина ОБЯЗАНО было дать процессуальный ход по имеющим все ознаки коррупционного правонарушения.
. И то что этого небыло сделано, говорит о должностном преступлении. Если ты не назовешь время и место происшедших событий, буду считать, что ты все это придумал. И дискуссия закончиться.
25.02.2023 17:28 Відповісти
Решали порішали шоб не втратити прибутки...
24.02.2023 23:01 Відповісти
За історію ввезення автомобілів в Україну один час існувала т.н. сітка - таблиця де зазначено було рік , марку , обєм. Я міг самостійно порахувати розмитнення . Митники мали дулю і на зовнішній і внутрішній митниці, на роботу ходили пішки. Коли це скасували і підключили відділ тарифів то начальник відділу через рік їздив на новому мерсі, і навіть з часом зміг купити собі генерала та стати керівником рег митниці . Тому можливо втрати будуть, але буде також відсутнє заниження вартості , корупція . А корупція це головний ворог суспільства.
25.02.2023 11:00 Відповісти
Так і зараз можна самостійно "порахувати розмитнення". Тільки відділ тарифів легко знайде в базі оформлену аналогічну модель в два рази дорожче (якийсь мажор завіз) і притягне до нього вашу ціну. Тому що у вас презумпція винуватості - що ви теоретично могли підробити документи. Звичайно, через суд все це розбивається, але це якщо вам робити нічого і не шкода паперу і часу заради простої покупки засобу пересування. Як як вже вище писав- вихід в оподаткуванні тільки з об'єму двигуна і крапка.
25.02.2023 11:51 Відповісти
Тут і мажорів не потрібно, митники самі можуть завозити авто, і тим самим підганяти як їм зручно...СИСТЕМА тут нічого не поробиш
26.02.2023 09:55 Відповісти
а красти як..долой ту раду..дію замість прохвостів і ворюг
25.02.2023 15:41 Відповісти
ВОНО ж на "державу" працює! МАРОДЕРИ ВЛАДИ!!!
25.02.2023 17:15 Відповісти
Краще б замість Дії розробили чисто Український проект, а не канал даних для кдб Белорусі і фсб
25.02.2023 19:25 Відповісти
Так і будемо їздити на самих всратих машинах в Європі. Бо гниди ніяк свої рила набити не можуть.
25.02.2023 20:32 Відповісти
Важко відмовитись від відкатів з митниці
26.02.2023 00:41 Відповісти
давай диджитализацию без влк. повестки - в дию. на лоха. без лоха и жизнь плоха (с)( ЗЕ)
26.02.2023 21:13 Відповісти
"****... Та шо ж це воно таке робиться ?!!!!"
26.02.2023 21:38 Відповісти
ну як ви так можете казати: ВРУ просто береже нас від "поганих" автівок, а от грузин на ЗАЗ пропонує краще. ну, як ви не бачите)))))))))
26.02.2023 21:56 Відповісти
дийобые заманали, это зеленая секта
26.02.2023 23:18 Відповісти

