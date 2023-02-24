Рада остаточно затвердила перетворення "Енергоатому" на акціонерне товариство

Верховна Рада підтримала відкорегований законопроєкт про реорганізацію НАЕК "Енергоатом" в акціонерне товариство.

Про це повідомив заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

"Рада остаточно прийняла закон №8067 проперетворення "Енергоатому" на акціонерне товариство. За уточнення неузгодженостей – 237", – зазначив він.

Парламент схвалив цей законопроєкт у другому читанні ще на початку лютого, але потім його відправили на доопрацювання для усунення неузгодженостей.

Тепер закон може бути переданий на підпис голові ВР та президенту.

Як повідомлялося, корпоратизація "Енергоатому" передбачена кредитною угодою між компанією та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та ратифікованою Верховною Радою гарантійною угодою "Комплексна узагальнена програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних станцій".

"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох діючих АЕС України. Експлуатує Запорізьку, Южно-Українську, Рівненську та Хмельницьку станції із 15 енергоблоками, оснащеними водо-водяними енергетичними реакторами, загальною встановленою електричною потужністю 13,8 ГВт.