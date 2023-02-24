Кабмін затвердив стратегію розвитку індустріальних парків до 2030 року

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 24 лютого, схвалив Стратегію розвитку індустріальних парків на 2023-2030 роки.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"Стратегія розроблена з метою визначення напрямів і способів забезпечення розвитку індустріальних парків в Україні, сприяння таким чином формуванню привабливого інвестиційного середовища, сталому розвитку національної економіки та ї декарбонізації", – написав Мельничук.

За його словами, затвердження Стратегії має допомогти більш ефективно використовувати потенціал індустріальних парків у рамках процесу децентралізації управління та сприяти вирішенню питань щодо зупинки деградації довкілля, створення додаткової вартості та нових кваліфікованих робочих місць.

Читайте також: Кабмін компенсуватиме власникам індустріальних парків 100% вартості підключення до мереж

Як повідомлялося, наприкінці жовтня минулого року Кабінет міністрів ухвалив рішення, які передбачають виділення коштів з державного бюджету та компенсацію відсотків за кредитами для створення індустріальних парків.

Наприкінці вересня Кабмін затвердив механізм використання вивільнених від оподаткування коштів для учасників індустріальних парків, вони можуть спрямовуватись на створення чи переоснащення матеріально-технічної бази, збільшення обсягу виробництва чи впровадження новітніх технологій.

7 вересня уряд визначив механізм ввезення обладнання для індустріальних парків. Таке обладнання ввозиться на митну територію України учасниками індустріальних парків зі звільненням від оподаткування ввізним митом та податком на додану вартість.

Нагадаємо, у липні президент Володимир Зеленський підписав закони про додаткові податкові та митні пільги для індустріальних парків.

Станом на кінець листопада минулого року до Реєстру індустріальних парків включено 56 промислових майданчиків.