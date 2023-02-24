Уряд сподівається отримати $5 мільярдів від МВФ вже цього року, – Шмигаль

Для того, щоб повністю покрити фінансування дефіциту державного бюджету у 2023 році в загальному розмірі $38 млрд, залишилося знайти ще близько $5 млрд, уряд сподівається отримати ці кошти від Міжнародного валютного фонду.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів в інтерв'ю українській редакції Forbes.

"Наразі, враховуючи всі домовленості, щоб закрити дефіцит, нам потрібно ще близько $5 млрд. Плануємо залучити їх від МВФ, перемовини щодо цього вже розпочаті", – сказав Шмигаль.

Він нагадав, що на цей рік вже анонсована макрофінансова допомога від Європейського Союзу на 18 млрд євро, а також на $10 млрд – від США.

"Маємо домовленості про виділення протягом пʼятьох років $7,5 млрд від Норвегії. Та цього року очікуємо $1,5 млрд від Канади. Також є домовленості про менші суми з іншими країнами", – уточнив Шмигаль.

Він нагадав, що на зустрічі з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою на початку тижня йшлося про підсумки моніторингової місії МВФ, яку Україна успішно пройшла, а також про нову програму фінансування.

"Вона буде складатися з двох частин: негайна фінансова підтримка, на яку Україна розраховує під час війни, та програми післявоєнної відбудови. Програма буде розрахована на чотири роки, її загальний бюджет – понад $15 млрд", – сказав Шмигаль.

Він уточнив, що розподіл траншів в рамках програми ще обговорюється.

"Найімовірніше, сума буде поділена на декілька квартальних траншів. Ми розраховуємо, що перший транш отримаємо в першому або другому кварталі цього року", – зазначив голова уряду.

Він додав, що ухвалити нову програму співпраці з МВФ Україна сподівається вже у першому кварталі цього року.

Читайте також: МВФ готовий виділити значний кредит для України, – Георгієва

Як повідомлялося, Україна сподівається домовитися з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про започаткування нової багаторічної великої програми обсягом понад $15 мільярдів.

Наприкінці минулого тижня Україна досягла угоди на рівні персоналу щодо перегляду Моніторингової програми для України із залученням Ради директорів МВФ (PMB).

Як зазначали у Нацбанку України, ця угода відкриває шлях до початку обговорення можливої повномасштабної програми, що передбачатиме фінансування України.