За рік із "Дія.Сity" пішли 15 компаній, – Мінцифри

Від статусу резидента спеціального правового режиму для IT "Дія.Сity" добровільно за рік з моменту його запуску відмовилися близько 15 компаній. Загалом кількість резидентів становить близько 450.

Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков, передає Інтерфакс-Україна.



"Безумовно, є компанії, які втратили статус за власним бажанням. Таких компаній близько 15. Причини різні: хтось заморозив активність компанії у зв'язку з війною, комусь вигідніше працювати на пільговому податку в 2% обороту", – зазначив він в інтерв’ю агентству.



Заступник міністра уточнив, що вийти з "Дія.City" так само легко, як і стати резидентом. "Компанії вільні вирішувати, в якій податковій системі їхня робота вигідніша і ефективніша", – підкреслив Борняков.



За його словами, серед 450 резидентів "Дія.Сity" половина – компанії з топ-50 рейтингу найбільших компаній сектору, а загальна кількість працівників резидентів – близько 36 тис. осіб.



Борняков сказав, що до війни були плани залучити до "Дія.Сity" 500-800 компаній у перший рік роботи.

"Зараз тільки наближаємося до цього показника. Але у нас є певна динаміка: щотижня приєднуються кілька нових компаній, і маємо 10+ компаній щомісяця. Розуміємо, чому це так, оскільки вони щодня вирішують питання, пов'язані з безпекою клієнтів. Перед ними зараз стоїть багато викликів, яких не було до війни", – пояснив він.



При цьому уточнив, що після початку війни динаміка зростання кількості охочих стати резидентами сповільнилася, але в середині минулого року, особливо у серпні-вересні, спостерігався сплеск активності – до 20 заявок на тиждень.

"Дія.City" – правовий режим для IT, що передбачає спеціальні умови оподаткування для юридичних осіб – резидентів "Дія.City". Також передбачається, що IT-компанії отримають гнучкі умови працевлаштування працівників та окремий порядок взаємодії із державними контролюючими органами.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 11 серпня 2021 року підписав закон "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", який передбачає особливий правовий режим для проєкту "Дія.City" терміном не менше 25 років. Серед іншого, передбачено спеціальний режим оподаткування резидентів "Дія.City".

У квітні Кабінет міністрів України розширив дію спеціального правового режиму "Дія.City" на низку видів технологічної діяльності.