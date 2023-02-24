Мінцифри запустить "e-резиденство" вже цієї весни

Міністерство цифрової трансформації України цієї весни запустить проєкт "e-резиденство", завдяки якому працюючі за межами країни зможуть зареєструватися як українські ФОП та відкрити рахунок, фізично не приїжджаючи до країни

"Ми плануємо навесні запуск окремого проєкту "е-резидентство" для компаній, які працюють за межами України. Що це таке? Це можливість для іноземців створити в Україні компанію, відкрити рахунок, фізично не приїжджаючи до країни", – повідомив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку ІТ Олександр Борняков у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Борняков уточнив, що на першому етапі можна буде зареєструватися лише у формі ФОП, але в майбутньому буде створено можливості і для реєстрації юридичних осіб у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

"Наша кінцева мета – зробити так, щоб таким чином можна було відкрити навіть ТОВ. І теоретично, коли це станеться, такі зареєстровані компанії зможуть подаватися на резидентів "Дія.City", – уточнив заступник міністра.

Водночас він наголосив, що вимога наявності українського резидентства для резидентів "Дія.City" буде збережена, оскільки в основу цієї ідеї спецрежиму діяльності IT-компаній закладено створення стимулів для українського бізнесу та залучення іноземного капіталу в Україну.

"Ідея створення "Дія.City" полягала в тому, щоб стимулювати розвиток саме українського бізнесу та прихід іноземного капіталу в Україну. Це необхідно для створення нових робочих місць саме в країні. Ідея полягає в тому, щоб капітал "приземлився" саме в Україні, а не десь на Кіпрі. Тому розширювати правовий режим на нерезидентів не планувалося та не планується", – заявив Борняков.

Він зазначив, що іноземна компанія може зареєструвати юридичну особу в Україні, бути її 100% власником і тоді подаватися на резидентство "Дія.City".

Як повідомлялося, Мінцифри працює на проєктом "е-резидентство" з 2019 року.

"Е-резидент" – це особливий статус іноземного громадянина в Україні, який відкриває йому доступ до інформаційно-консультаційних сервісів, спрощує процедури отримання адміністративних послуг та укладання цивільно-правових угод. Також дає можливість дистанційно започаткувати бізнес в Україні.

Раніше вказувалося, що попередньо цільовою аудиторією українського "е-резидентства" було визначено п'ять країн-постачальників IT-послуг на аутсорсі – Індія, Бангладеш, Пакистан, Китай і Філіппіни.