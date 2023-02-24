"Укренерго" змогло відновити роботу 70% пошкоджених Росією об’єктів

Над відновленням енергосистеми після ворожого обстрілу працює 70 мобільних ремонтних бригад "Укренерго", що включають 1500 фахівців, які відремонтували понад 10 тис. км ліній електропередачі.

Як ідеться в презентації "Укренерго", з усіх пошкоджених об'єктів, які складають 43%, частково відновлено та повернуто в роботу 70%, передає Інтерфакс-Україна.

"Українським енергетикам було кинуто безпрецедентний виклик – таких руйнувань від масованих обстрілів не зазнавала жодна енергосистема світу. Робота фахівців "Укренерго" та всіх енергетиків перетворилася на місію: відновлювати енергосистему за будь-яких умов і повертати людям світло", – зазначено в коментарях.

"Укренерго" також зазначило, що саме завдяки мужності та професіоналізму українських енергетиків з 12 лютого 2023 року споживання електроенергії в країні майже не обмежується. Хоча до цього протягом чотирьох місяців від початку масованих атак енергосистеми в жовтні дефіцит потужності в окремі дні після ударів сягав 50%, внаслідок чого без світла щогодини перебували в середньому до 12 мільйонів українців.

Найважчим днем за всю історію існування української енергосистеми "Укренерго" назвала 23 листопада, коли внаслідок масованих обстрілів сталася велика системна аварія, цілісність енергосистеми було втрачено: зупинилися всі атомні електростанції та більшість інших генеруючих об'єктів.

При цьому системний оператор зазначив, що його диспетчерський центр за 14 годин відновив цілісність мережі та надійність її з'єднання з енергосистемою ЄС.

"Ліквідація наслідків та підключення споживачів тривали до трьох діб, що було пов'язано з поступовим поверненням в роботу атомних станцій та відновленням інфраструктури", – підсумували в НЕК.

Загалом російські загарбники здійснили 14 масованих ракетних та 17 атак дронами по енергосистемі України, внаслідок чого було вражено понад 40% енергетичної інфраструктури.

При цьому в компанії порахували, що понад 200 ударів було здійснено саме по об'єктах "Укренерго", також було пошкоджено всі великі теплові та гідроелектростанції.

У НЕК зазначили, що 5 працівників компанії загинули під час виконання професійних обов'язків, 6 – захищаючи Україну в лавах Збройних Сил, а одного вбито в окупованій Бучі.