Ціни на пальне у великих мережах АЗС продовжують знижуватися

Тенденція до зниження роздрібних цін на пальне в Україні набирає обертів: з 17 по 24 лютого бензини в середньому здешевшали на 17-30 коп./л, до 47,63-49,30 грн/л, дизельне пальне – на 1,03 грн/л, до 50,40 грн/л.

Як свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", таке здешевшання для всіх видів пального в середньому втричі більше порівняно з попереднім тижнем, пише enkorr.

При цьому окремі мережі – такі як Prime і Neftek – за цей період знизили вартість літра бензину А-95 на гривню, до 46,50 грн/л і 48,00 грн/л відповідно.

Найбільше за цей час "п’ятірка" здешевшала на станціях мережі "Олас" – до 44,90 грн/л (-1,10 грн/л), найменше – на 8 коп./л, до 45,99 грн/л – на АЗС мережі Mango.

Преміум-мережі упродовж цього тижня тримали ціну незмінною – 48,99 грн/л. Причому і на станціях ОККО, й на станціях WOG ціну не змінювали також на преміальний А-95+ (51,00 грн/л).

Найдорожче А-95 реалізовує мережа "Авіас" – за 50,00 грн/л (-0,0 грн/л), за якою йде Socar – 49,99 грн/л (-0,67 грн/л). Найдешевше – за 44,39 грн/л – мережа VostokGaz (-50 коп./л).

На 0,50-1,50 грн/л упала ціна і на бензин А-95+, хоч він традиційно дешевшає не так охоче, ніж звичайна "п’ятірка". Найбільше "п’ятірка плюс" просіла на станціях мережі "Овіс", до 47,49 грн/л (-1,50 грн/л), найменше – до 45,70 грн/л – на АЗС "БРСМ-Нафта" (-50 коп./л). Низка мереж ціни не змінювали.

Найдорожче її продають преміум-мережі, до яких присусідився Neftek (-1,00 грн/л). Найдешевше "п’ятірку плюс" – за 45,70 грн/л – можна придбати на АЗС "БРСМ-Нафта" (-50 коп./л). Найменшу ціну на цей вид пального ця мережа утримує другий тиждень поспіль.

Дизель, на відміну від бензинів, здешевшав у всіх без винятку мережах, загалом на 0,49-2,50 грн/л. Багато мереж – такі як "Авантаж 7", Prime, "Укр-Петроль" – скинули ціни на ДП на своїх АЗС на гривню. Найдорожче дизель продає мережа Socar, за 52,99 грн/л (-0,75 грн/л). Найдешевше – VST – за 47,40 грн/л (-50 копійок на літрі).

"Укрнафта" цього тижня тримала на попередньому рівні тільки ціну на звичайну "п’ятірку", "п’ятірка плюс" і дизпальне на її АЗС здешевшали на гривню на літрі, до 46,50 грн/л і 48,50 грн/л відповідно.

Як зазначав директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, на лютий зберігається потенціал до зниження цін мінімум на 1-2 грн.