США вводять блокуюче мито на імпорт алюмінію з Росії

Президент США Джозеф Байден підвищив мито на імпорт алюмінію з Росії до 200%.

Відповідний указ американського президента оприлюднено на сайті Білого дому.

У документі зазначається, що Росія є одним з основних експортерів алюмінію до США для внутрішнього споживання попри запроваджене у 2018 році спецмито на рівні 10%.

"Росія залишається п’ятим за величиною джерелом імпорту алюмінію в США, а імпорт алюмінію з Росії зріс як у 2021, так і в 2022 роках... Імпорт російського алюмінію до США зріс на 53% в період з березня по липень 2022 року", – йдеться у документі.

Водночас два з п’яти алюмінієвих заводів, які залишилися у США знаходяться під загрозою закриття внаслідок тривалого високого рівня імпорту алюмінію та високих цін на енергоносії.

З огляду на це, США з 10 березня 2023 року вводять 200% адвалорне мито на алюміній та алюмінієві вироби походженням з Росії.

Крім того, з 10 квітня 2023 року аналогічне 200% мито запроваджується на алюмінієві вироби з інших країн, якщо будь-яка кількість первинного алюмінію для їх виробництва виплавляється в Росії.

Водночас країни, які запровадять мита у розмірі мінімум 200% на імпорт виробів з алюмінію з Росії, можуть бути звільнені від мит при експорті алюмінієвої продукції до США.

Як повідомлялося, Білий дім зазначав, що це рішення означатиме підвищення мит на понад 100 російських металів, мінералів і хімічних продуктів на суму приблизно $2,8 млрд.