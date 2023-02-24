БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
США вводять блокуюче мито на імпорт алюмінію з Росії

Президент США Джозеф Байден підвищив мито на імпорт алюмінію з Росії до 200%.

Відповідний указ американського президента оприлюднено на сайті Білого дому.

У документі зазначається, що Росія є одним з основних експортерів алюмінію до США для внутрішнього споживання попри запроваджене у 2018 році спецмито на рівні 10%.

"Росія залишається п’ятим за величиною джерелом імпорту алюмінію в США, а імпорт алюмінію з Росії зріс як у 2021, так і в 2022 роках... Імпорт російського алюмінію до США зріс на 53% в період з березня по липень 2022 року", – йдеться у документі.

Водночас два з п’яти алюмінієвих заводів, які залишилися у США знаходяться під загрозою закриття внаслідок тривалого високого рівня імпорту алюмінію та високих цін на енергоносії.

З огляду на це, США з 10 березня 2023 року вводять 200% адвалорне мито на алюміній та алюмінієві вироби походженням з Росії.

Крім того, з 10 квітня 2023 року аналогічне 200% мито запроваджується на алюмінієві вироби з інших країн, якщо будь-яка кількість первинного алюмінію для їх виробництва виплавляється в Росії.

Водночас країни, які запровадять мита у розмірі мінімум 200% на імпорт виробів з алюмінію з Росії, можуть бути звільнені від мит при експорті алюмінієвої продукції до США.

Як повідомлялося, Білий дім зазначав, що це рішення означатиме підвищення мит на понад 100 російських металів, мінералів і хімічних продуктів на суму приблизно $2,8 млрд.

Байден Джо (148) росія (14900) США (5058) алюміній (74)
+6
Прекрасна новина!
24.02.2023 22:51 Відповісти
+5
З боку америки це дуже рішучий шаг. Не думав що вони на це зважаться.
24.02.2023 21:09 Відповісти
+2
Так ніхто ж не знав що хло нападе, подивись, що вся українська влада тоді говорила
25.02.2023 08:55 Відповісти
З боку америки це дуже рішучий шаг. Не думав що вони на це зважаться.
24.02.2023 21:09 Відповісти
Дальше заголовка не читаем?
25.02.2023 14:33 Відповісти
Ми знаємо шо ти сідіш на бутилкє, чучєло лішнєхромосомноє
25.02.2023 14:47 Відповісти
Прекрасна новина!
24.02.2023 22:51 Відповісти
А решился ли бы путин на вторжение, если получил бы такую санкцию 20 февраля 2022 ? Нет, нет Америка нам ничего не должна, российский алюминий тогда был охренительно выгоден простым американским избирателям, почти так же выгоден как Северный Поток и русский газ простым немцам.
25.02.2023 02:51 Відповісти
Так ніхто ж не знав що хло нападе, подивись, що вся українська влада тоді говорила
25.02.2023 08:55 Відповісти
чому ж ніхто не знав? просто українців свідомо вводили в оману з обману..
25.02.2023 18:09 Відповісти
Уважно читайте указ, - загороджувальне мито запроваджується не лише на алюміній з раші, але й з багатьох країн, в т.ч. з України. І робиться це для того, щоб запустити внутрішні потужності з виробництва алюмінію в США, а не для того, щоб притиснути рашу, разом з рашою притискають і укр. виробництво. І це не тролінг, і не фейк, а реалії бізнесу.
26.02.2023 00:43 Відповісти
Україні це якось не загрожує, бо екпорт у нас був дуже низький: У 2020 році експорт цього металу з України зріс на 9,3% порівняно з 2019 роком і становить $109,879 млн. А якщо потрібно, то ми легко можемо встановити мито на імпорт з росії на 200%, бо все одно нічого там не закупляємо напряму. А алюміній тим паче.
26.02.2023 15:45 Відповісти

