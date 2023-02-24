Україна за рік війни отримала п’ять "безвізів" із Євросоюзом, – Шмигаль

Україна впродовж року повномасштабного вторгнення РФ отримала 5 "безвізів" із Європейським Союзом.

"П'ять "безвізів". За один рік війни. Те, що планувалося робити роками. Енергетичний безвіз у березні, коли приєдналися до європейської енергомережі. Транспортний безвіз у червні, після якого не потрібні дозволи на перевезення в ЄС. Економічний безвіз, який скасував всі мита і квоти на українські товари в ЄС. Митний безвіз у жовтні, який починає інтеграцію нашої митниці в європейську. Цифровий безвіз і "Цифрова Європа". Ми виконуємо своє домашнє завдання", – заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Укрінформ.

Шмигаль додав, що Україна продовжила свій шлях в ЄС та НАТО. Зокрема, 28 лютого 2022 року подала заявку на членство в ЄС, а 23 червня – отримала статус кандидата на членство в ЄС.

"Нам не подарували цей статус. Ми його заслужили. Ми працювали над ним не один день, не один місяць, не один рік. Ми виконали 2/3 угоди про асоціацію. Ми інтегруємося в європейський ринок", – наголосив прем'єр-міністр.

За словами Шмигаля, європейські та міжнародні партнери визнають, що Україна змінюється.

Прем'єр-міністр наголосив, що через два роки Україна буде готова бути членом Європейського Союзу та членом НАТО.

Як повідомлялося, Україна має виконати вимоги щодо реформ за сімома напрямками, включно із судовою реформою та антикорупційними кроками. Після цього Київ зможе претендувати на те, щоб перейти до наступного етапу євроінтеграції – офіційного початку перемовин про вступ до ЄС.