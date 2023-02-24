БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Нацбанк забрав ліцензію у страхової компанії Жеваго

жеваго

Національний банк України анулював ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) АСК "ОМЕГА" через невідповідність структури власності страховика вимогам законодавства.

Таке рішення правління Національного банку ухвалило 23 лютого, воно набирає чинності з 24 лютого, повідомляє пресслужба регулятора.

Згідно з останньою поданою АСК "ОМЕГА звітністю, станом на 30 вересня 2022 року обсяг страхових премій компанії становив 91,75 млн грн, вартість активів – 440,9 млн грн, страхові резерви – 62,76 млн грн. Частка ринку компанії за страховими преміями становила 0,38%.

У Нацбанку нагадали, що після відкликання ліцензій фінансова установа позбавляється права провадити діяльність за видами відкликаних ліцензій. Водночас відкликання ліцензій не звільняє фінансову установу від виконання своїх зобов’язань за договорами про надання фінансових послуг.

Бенефіціаром та головою наглядової ради АСК "Омега" вказаний Сергій Тарасенко. Водночас її акціонерами є низка компаній, пов'язаних із Костянтином Жеваго.

Автор: 

Жеваго Костянтин (336) ліцензія (764) НБУ (9513) страхування (677)
Все забирають у "жирних котів", майже у всіх, окрім Ахметова! Він що, досі "недоторканий"?! В чому сенс, коли людину, яка нажила статки з допомогою криміналу (що видно неозброєним оком), яка контролює майже півкраїни як "власник активів" (агов, "антимонопольний" комітет, ви оГуїли?!), яка привела, у тому числі, війну в Україну як людина, яка постійно "спонсорувала" що ПР, що ОПЗЖ, тощо, а зараз ця людина "не у справах"?! Вася Малюк, у тебе є Честь Офіцера?! Або ж у тебе лише функціонал особини, яка вміє лише "облизувати вельможні сраки" та виконувати вказівки з ОП того, хто взагалі НЕ МАЄ ПРАВА тобою керувати?! ППЦ!!! П.С. "Чомусь" я вже перестав вірити у Перемогу України над мордором в цьому та наступному роках... З чого б це?
24.02.2023 19:56 Відповісти

