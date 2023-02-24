Нацбанк забрав ліцензію у страхової компанії Жеваго

Національний банк України анулював ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) АСК "ОМЕГА" через невідповідність структури власності страховика вимогам законодавства.

Таке рішення правління Національного банку ухвалило 23 лютого, воно набирає чинності з 24 лютого, повідомляє пресслужба регулятора.

Згідно з останньою поданою АСК "ОМЕГА звітністю, станом на 30 вересня 2022 року обсяг страхових премій компанії становив 91,75 млн грн, вартість активів – 440,9 млн грн, страхові резерви – 62,76 млн грн. Частка ринку компанії за страховими преміями становила 0,38%.

У Нацбанку нагадали, що після відкликання ліцензій фінансова установа позбавляється права провадити діяльність за видами відкликаних ліцензій. Водночас відкликання ліцензій не звільняє фінансову установу від виконання своїх зобов’язань за договорами про надання фінансових послуг.

Бенефіціаром та головою наглядової ради АСК "Омега" вказаний Сергій Тарасенко. Водночас її акціонерами є низка компаній, пов'язаних із Костянтином Жеваго.