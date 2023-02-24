Суд арештував майно російського бізнесмена на Чернігівщині вартістю 1 мільярд, – прокуратура

Суд наклав арешт на нерухоме майно, що належало бенефіціарному власнику взаємопов’язаних юридичних осіб, який є громадянином Російської Федерації.

Як повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, орієнтовна вартість цього майна становить 1,04 млрд грн.

За даними слідства, протягом 2021-2022 років приватні товариства, засновником яких був представник країни-агресора, здійснювали придбання волокон у Республіці Білорусь та займалися постачанням тканин російським та білоруським організаціям і підприємствам.

"При цьому громадянин РФ володіє та контролює господарську діяльність групи компаній, яка виконує російські державні контракти з постачання військового одягу і спорядження російської армії та її силових відомств", – зазначається у повідомленні.

Слідство вважає, що частину прибутків він перераховував на російські рахунки і використовував для організації діяльності групи компаній, тим самим фінансуючи дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 3 ст. 110-2 КК України).

В Офісі генпрокурора не називають прізвища власника бізнесу та приватних товариств.