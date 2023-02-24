Канада виділить $32 мільйони на розмінування та безпеку в Україні

Канада виділить понад $32 млн на підтримку подальшого зміцнення безпеки та стабілізації в Україні.

"Сьогодні світ відзначає руйнівну віху – один рік із часу незаконного й невиправданого повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Протягом цілого року Канада та міжнародна спільнота об'єдналися, як ніколи раніше, щоб підтримати стійкість України перед обличчям агресії президента Путіна. Підтримка Канадою суверенітету України є непохитною. Ми не відступимо, доки Росія не понесе відповідальності за свої злочини", – заявила глава МЗС Канади Мелані Жолі, пише Європейська правда з посиланням на повідомлення МЗС Канади.

Жолі у зв’язку з річницею оголосила про виділення Канадою понад $32 млн на підтримку подальшого зміцнення безпеки та стабілізації в Україні.

Ця сума включає $7,5 млн на заходи з розмінування; понад $13 млн на зусилля з притягнення до відповідальності, в тому числі на боротьбу з сексуальним насильством, пов'язаним з конфліктом; понад $12 млн на протидію хімічним, біологічним, радіологічним та ядерним загрозам.

Крім того, Канада повідомила, що приєдналася до Дорадчої групи з розслідування воєнних злочинів в Україні (ACA) разом зі Сполученими Штатами, Великою Британією та Європейським Союзом.