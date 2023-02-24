Україна пройшла зиму, дефіциту палива та електроенергії немає, – Шмигаль

Україні разом із бізнесом вдалося диверсифікувати поставки палива та прибрати його дефіцит.

Про це прем'єр-міністр заявив Денис Шмигаль на засіданні уряду 24 лютого.

"Ми подолали паливну кризу навесні. Ми накопичили достатньо ресурсів для проходження цієї зими. Достатньо газу. Достатньо вугілля. Попри сотні ракет та дронів. Попри весь російський терор. Наша енергосистема працює. Стабільна частота 50 Гц", – сказав голова уряду.

Він додав, що наразі дефіциту електроенергії немає.

"ППО, енергетики, рятувальники. Їхній професіоналізм не дав Росії занурити нас у темряву. Ми вистояли. Ми пройшли цю зиму й починаємо підготовку до наступної", – підкреслив Шмигаль.