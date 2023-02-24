Український стартап Deus Robotics із роботизації складів залучив $1,5 мільйона

Український стартап Deus Robotics, який займається роботизацією складів, залучив $1,5 млн від українського венчурного фонду SMRK.

Про це повідомили у Deus Robotics, пише AIN.UA.

Стартап займається розробками із робототехніки і софта, необхідними для автоматизації складських та логістичних операцій. Його роботи – різноманітні та вміють виконувати різні завдання, наприклад, сортування, перевезення стелажів та палет, а також роботу із замовленнями.

Оцінка стартапа в цьому раунді склала $15 млн. Залучені кошти підуть на пошук нових клієнтів та розширення лінійки промислових роботів.

Раніше зʼявлялась інформація, що стартап залучав $5 млн від BGV Trident Capital. Але за словами засновника компанії Павла Пікуліна, гроші за контрактом мали надійти до кінця лютого 2022 року, проте їх в компанії так і не побачили: фонд заморозив інвестицію.

За оцінкою команди стартапу, ринок логістичних роботів у США складає $7,5 млрд та може зрости у 40 разів до 2042 року. Із новим раундом фінансування стартап планує більше ресурсів виділяти на роботу із клієнтами та розвиток свого R&D. Залучені кошти підуть на пошук нових клієнтів у США та Європі, а також розширення лінійки промислових роботів.

Deus Robotics (який раніше називався Deus Robots) заснував програміст Павло Пікулін у 2018 році, він інвестував у проект $1 млн з власної кишені, й додатково $500 тис. ангельских інвестицій. У той час він також працював в ігровій компанії WhaleApp, що випускала мобільні ігри Hidden Hotel, Family Zoo, Resort Hotel та Rise of Heroes.

В основі рішень Deus Robotics – AI-технологія орієнтування та координації роботів у просторі, яка швидко інтегрується у процеси операторів складів.

До останньої інвестиції Deus Robotics успішно виконав один зі своїх найбільших пілотних проєктів: поставив більше 40 роботів для сортування посилок українському поштовому оператору "Нова пошта".

Цей проєкт мали запустити в офісі компанії у Білій Церкві, але вторгнення Росії до України зірвало ці плани: компанія мала тимчасово евакуювати людей та обладнання до Мукачева. Команда Deus Robotics повернулася до Києва у травні 2022 року, доробила програмне забезпечення та завершила проєкт для "Нової пошти" у Білій Церкві.

Впровадження роботів на склад компанії підвищило швидкість обробки посилок на 200%, порівняно зі складами, де з посилками працюють люди.