США конфіскують елітну нерухомість російського мільярдера Вексельберга вартістю $75 мільйонів

Прокуратур Південного округу Нью-Йорку подала позов про конфіскацію шести об’єктів елітної нерухомості вартістю $75 мільйонів, які належать російському олігарху Віктору Векссельбергу.

Про це повідомляє Міністерство юстиції США за результатами роботи оперативної групи KleptoCapture, яка розслідує справи за звинуваченнями в ухиленні від антиросійських санкцій.

Йдеться про нерухомість Вексельберга, розташовану у Нью-Йорку та Флориді, придбану через підставних компаній у 2008-2017 роках. Прокуратура США стверджує, що ця нерухомість була придбана з порушенням санкцій і була залучена до міжнародних операцій з відмивання грошей.

Справу поручили після висунення обвинувачення Володимиру Воронченку, якого американська прокуратура звинувачує у сприянні Вексельбергу в уникненні санкцій США, накладених у квітні 2018 року.

У травні 2022 року звинувачення проти Воронченка передали до суду, але він втік до Москви через Дубай.

Крім того, у Східному окрузі Нью-Йорка сьогодні було відкрито обвинувальний акт за п’ятьма пунктами проти росіянина Іллі Балакаєва. Його звинувачують у причтетності до багаторічної схемою незаконного перевезення чутливих пристроїв, які використовувалися в контррозвідувальних операціях, із Сполучених Штатів до Росії.

Крім того, Балакаєва звинувачують у незаконному експорті американського обладнання до КНДР. Через це Мінторг США позбавив Балакаєва та його компанію Radiotester (також відомої як Radiotester LLC) експортних привілеїв на 180 днів.

Як повідомлялося, у січні 2023 року США звинуватили російського бізнесмена Владислава Осіпова та британського бізнесмена Річарда Мастерса у спробі вивести в обхід санкцій 78-метрову яхту Tango вартістю $90 мільйонів, яка також належить Вексельбергу. Корабель був заарештований в Іспанії в 2022 році.

Вексельберг перебуває під санкціями США з 2018 року. Після російського вторгнення в Україну США та Велика Британія запровадили проти нього додаткові обмеження.