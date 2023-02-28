Німеччина виділить 5 мільйонів євро на відбудову 12 шкіл в Україні

Федеральний уряд Німеччини виділяє 5 млн євро на підтримку проєкту з ремонту шкіл в Україні, пошкоджених внаслідок війни.

Про це йдеться у повідомленні Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) в Україні, передає Інтерфакс-Україна.

"Координований ПРООН проєкт сприятиме розвитку стійкості та зеленого відновлення через ремонт та модернізацію пошкоджених освітніх закладів на територіях, що постраждали від війни, в рамках програми ПРООН з підвищення стійкості та відновлення. Перші об'єкти, де буде профінансовано проведення ремонтів, були обрані зі списку із 74 шкіл, розташованих у 12 містах, які потребують термінових ремонтних робіт. Список було складено Міністерством освіти України", – зазначають у ПРООН.

Фінансовий внесок уряду Німеччини буде розподілено між 12 школами у п'яти областях – Запорізькій, Миколаївській, Рівненській, Сумській та Чернігівській. Таким чином, понад 3 тис. учнів матимуть змогу відновити освіту.

У ході ремонтних робіт застосовуватиметься стандарт Єврокод 8, який поширюється на проєктування та будівництво споруд та інші будівельні роботи у сейсмічних районах. Також буде застосовано єдиний підхід до ремонту та модернізації наявних будівель. Забороняється використовувати небезпечні будівельні матеріали (наприклад, азбест, ущільнювачі, що містять стійкі органічні забруднювачі), заохочуватиметься використання екологічно чистих меблів та обладнання (наприклад, замість флуоресцентних ламп, що містять ртуть – світлодіодні світильники). Крім того, ключовою частиною початкового проєктного завдання та частиною вимог до відбору проєктної команди та розробників стануть критерії архітектурної доступності.

"Команда ПРООН вже приступила до оглядів кожної будівлі та оцінки конкретних потреб у відновленні. Прискорена процедура закупівель дозволить визначити групу компаній для проведення ремонтних робіт, які будуть виконані у повній відповідності до національного законодавства та стандартів Єврокоду 8, з дотриманням принципів Build Back Better ("відбудувати краще, ніж було")", – заявив постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє, зазначивши, що заклади, які зазнали незначних або часткових пошкоджень, будуть відремонтовані та модернізовані.