На Київщині відновили третину із 27 тисяч пошкоджених через війну об’єктів

У Київській області вже відновлено понад 10,6 тис. об’єктів, пошкоджених через ведення бойових дій. Об’єкти відновлені за кошти, виділені з резервного фонду державного та місцевих бюджетів, за сприяння міжнародних партнерів, організацій та фондів.

Загалом у Київській області налічується понад 27 тис. пошкоджених об’єктів внаслідок російської збройної агресії. Ця кількість змінюється через постійні повітряні атаки ворога. Найбільше пошкоджено об’єктів житлової інфраструктури – більше 24 тис., йдеться в повідомленні Київської ОВА.

Після деокупації пристоличного регіону вже відновлено повністю 6 775 об’єктів. Ще понад 3 900 об’єктів відновлено частково, але забезпечено життєдіяльність. Мова йде про об’єкти житлового фонду, освітні заклади, об’єкти соціальної сфери та заклади охорони здоров’я.

Наразі вже завершені ремонти 5 789 багатоквартирних будинків та приватних домогосподарств. Також частково відновлено 3 587 об’єктів житлового фонду. Серед іншого проведено роботи і з повного відновлення 158 закладів загальної середньої та дошкільної освіти. Крім того, протягом усього періоду відновлено 86 закладів охорони здоров’я, що були пошкоджені внаслідок ведення бойових дій.