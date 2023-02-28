Казахстан закрив своє торгове представництво в Росії
Уряд Казахстану ухвалив рішення про закриття торгового представництва у Росії.
Відповідна постанова оприлюднена у банку нормативних правових актів держави і набула чинності з дня підписання документа, пише російська редакція Forbes.
Москва та Астана підписали угоду про взаємне відкриття торгових предств у жовтні 1992 року. Метою їх створення вказувалась допомога експортерам та дистриб'юторам у виході та закріпленні на ринку країни-партнера, залученні іноземних інвестицій та просуванні товарів та послуг.
Однак 1 лютого 2023 року Міністерство торгівлі Казахстану вирішило, що торговельне представництво республіки в Росії доцільно закрити.
Серед підстав для підготовки такого рішення вказано доручення прем'єр-міністра Казахстану від 24 січня, зміст якого не оприлюднено.
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