Казахстан закрив своє торгове представництво в Росії

Уряд Казахстану ухвалив рішення про закриття торгового представництва у Росії.

Відповідна постанова оприлюднена у банку нормативних правових актів держави і набула чинності з дня підписання документа, пише російська редакція Forbes.

Москва та Астана підписали угоду про взаємне відкриття торгових предств у жовтні 1992 року. Метою їх створення вказувалась допомога експортерам та дистриб'юторам у виході та закріпленні на ринку країни-партнера, залученні іноземних інвестицій та просуванні товарів та послуг.

Однак 1 лютого 2023 року Міністерство торгівлі Казахстану вирішило, що торговельне представництво республіки в Росії доцільно закрити.

Серед підстав для підготовки такого рішення вказано доручення прем'єр-міністра Казахстану від 24 січня, зміст якого не оприлюднено.