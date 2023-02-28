Фонд держмайна виставив на продаж популярний серед відпочивальників затоплений кар’єр

Фонд державного майна виставив на приватизацію Дружбівський кар’єр "Кварц" на Житомирщині.

Як повідомляє пресслужба Фонду, аукціон з його продажу призначено на 9 березня, стартова ціна об’єкту – 4,8 млн грн. Крім цього, переможець аукціону повинен сплатити 2,8 млн грн боргів підприємства.

"Раніше на цьому підприємстві добували пісок, гравій, глину і каолін. Однак вже декілька років там не ведеться жодної діяльності і цей кар’єр приносить збитки державі – 95 тис. грн у 2021 та 290 тис. грн у 2022 році", – зазначається у повідомленні.

За даними у системі Prozorro, на продаж виставлено єдиний майновий комплекс Державного підприємства Дружбівський кар'єр нерудних копалин "Кварц", що розташований за адресою: Житомирська обл., Коростенський р-н, смт Дружба, вул. Миру, 1.

До складу ЄМК входить 24 одиниці нерухомого майна, загальною площею 9210,9 кв.м. Крім цього, підприємство має праві постійного користування 128,75 га землі.

Комплекс будівель переважно виробничого та складського призначення перебуває в незадовільному стані та потребує капітального ремонту.

За даними житомирських ЗМІ, цей затоплений кар'єр має велику популярність серед туристів після публікації в мережі ефектних фото з бірюзовою водою.