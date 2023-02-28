Виконувати обов’язки очільника "Укрзалізниці" буде член правління Лященко
Виконувачем обов’язків голови правління АТ "Укрзалізниця" після відставки Олександра Камишіна буде член правління компанії Євген Лященко.
Про це повідомив член правління "Укрзалізниці" Орест Логунов у Facebook.
"Виконувати обов’язки буде Євген Лященко – він потужний, із високим ступенем довіри", – зазначив він у коментарях під своїм постом щодо відставки Камишіна.
Членом правління "Укрзалізниці" Лященко став у 2021 році, на своїй посаді він займався фінансовими питаннями. До того він був позаштатним радником Камишина.
Із 2012 року Лященко обіймав посаду фінансового директора "Медіа Група Україна", а у липні 2014 року був призначений директором холдингу Ріната Ахметова, де працював до 2019 року.
Як повідомлялося, 27 лютого голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін раптово подав у відставку із займаної посади. За його словами, він очолить офіс з євроінтеграції "Укрзалізниці" у Європі. Відповідне рішення було ухвалено спільно з віцепрем’єр-міністром Олександром Кубраковим.
Камишін очолював "Укрзалізницю" з вересня 2021 року. До цього він був радником міністра інфраструктури Олександра Кубракова.
З січня 2020 року він обіймав посаду керуючого партнера інвесткомпанії Fortior Capital. До цього, у 2012-2019 роках, він був менеджером з інвестицій групи SCM Ріната Ахметова. Він також з 2011 року видавець порталу про агробізнес Latifundist Media. Джерело: https://censor.net/n3402571
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