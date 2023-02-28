У Красноярському краї сталася пожежа на нафтобазі "Роснєфті", – ЗМІ

У ніч проти 29 лютого в місті Туапсе Краснодарського краю РФ сталася пожежа на нафтобазі заводу "Роснєфті".

Про це пише російське видання Meduza.

Пожежа почалася близько другої години ночі на вулиці Індустріальній, де, за відкритими даними, розташований нафтопереробний завод компанії "Роснєфть". Місцеві мешканці чули, як на території нафтобази з різницею в кілька секунд сталися два вибухи.

Також ЗМІ та Telegram-канали пишуть, що територію атакували "два невстановлені літальні апарати". Джерело "РІА Новості" в екстрених службах повідомив, що в районі нафтобази зафіксували безпілотник. Пошкоджень зазнала бойлерна, а поряд із будівлею виявили дві вирви завглибшки півтора метра.

У мерії Туапсе заявили, що пожежа сталася у господарській будівлі, площа займання становила не менше 200 квадратних метрів, і до третьої години ночі вогонь загасили. Міська влада, а також у пресслужбі крайового управління МНС повідомили, що пожежа не торкнулася нафтових резервуарів, розливу нафтопродуктів не сталося, постраждалих немає.

За даними ЗМІ, за 30 метрів від місця вибухів розташована казарма з військовими Міноборони РФ.