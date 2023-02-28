Західні компоненти для зброї досі продовжують постачати в РФ, – звіт
Компоненти товарів подвійного використання західного виробництва продовжують надходити до Росії навіть після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Ці компоненти використовуються в російському озброєні.
Про це свідчать дані нового спільного звіту Міжнародного партнерства з прав людини (IHPR) та Незалежної антикорупційної комісії (НАКО).
Проаналізовані дані продемонстрували, що три західні технологічні компанії навіть у листопаді 2022 року продовжували експортувати до Росії тисячі компонентів на мільйони доларів.
Дві з цих компаній виробляють компоненти подвійного призначення, які Росія шукає для виробництва та ремонту свого військового обладнання, а одна з них виготовляє різноманітні специфічні компоненти, необхідні російським військовим.
Дані з торгівлі товарами свідчать про те, що компоненти, вироблені Harting, Trimble і TE Connectivity, продовжують імпортуватися в Росію: через офіційних дистриб’юторів або через треті країни, такі як Гонконг та Туреччина.
Також дані, які виявила і проаналізувала НАКО у рамках цього звіту, свідчать про те, що до складу російської крилатої ракети "Калібр" входять компоненти виробництва 11 іноземних компаній, серед яких – 9 американських, а також швейцарська і тайванська.
У звіті повідомляється про те, що чотири ключових види російського озброєння і систем озброєння, які ймовірно були використані для здійснення воєнних злочинів, різною мірою залежать від компонентів товарів подвійного призначення західного виробництва.
Таким чином, експорт до Росії від західних компаній, що виробляють компоненти товарів подвійного призначення, які потрібні Кремлю, продовжувався. Відповідно, експерти роблять висновок, що чинних правил та нормативних актів, спрямованих на обмеження доступу Росії до західних технологій подвійного використання – недостатньо.
Автори звіту вважають, що політикам та бізнесу необхідно усвідомити та публічно визнати наявність проблеми, провести перегляд існуючих санкцій та заходів експортного контролю, а також покращити відстеження кінцевих користувачів.
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Якщо є попит, є пропозиція, ринок, центральна ідея розвитку економічної моделі колективного заходу. Піти проти цієї ідеї, принципу, це треба поміняти на генетичному рівні свої народи, підприємців, а це неможливо. Тож, докі буде попит, платити гроші, буде і товар.
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Это фсьо шо нужно знать про США и созничков чухонцэв.
патаму наглеют союзнички чухонцэв: косые, индуисты-рамаисты, фроги и джерри.