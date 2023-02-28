Чиновник райадміністрації у Києві привласнив кошти на ремонт укриттів у школах

Начальника управління Голосіївської районної державної адміністрації столиці, підрядника та інженера технагляду підозрюються у заволодінні 500 тис. грн, виділених на ремонт укриттів у школах.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Усі трьох повідомлено про підозру за фактом заволодіння бюджетними коштами на реконструкції та оснащенні укриттів та службового підроблення.

"У серпні 2022 року начальник управління будівництва Голосіївської РДА з метою заволодіння бюджетними коштами забезпечив підконтрольному товариству перемогу в тендері на виконання робіт з капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд у двох школах в Голосіївському районі.

По завершенню робіт підрядник вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт, а начальник управління та інспектор технагляду, затвердили їх", – йдеться у повідомленні.

За висновками експертизи, цими діями учасники схеми завдали збитків столичному бюджету на понад 500 тис. грн.

Слідство триває, перевіряється причетність інших службових осіб Голосіївської РДА до розкрадань коштів під час оснащення укриттів у навчальних закладах району.