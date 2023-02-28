"Нафтогаз" змінив керівника "Газмереж"

Головою правління ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газмережі") замість Дениса Миргородського призначено Олексія Скриля, який раніше очолював "Газ України" (ще одна дочірня структура НАК "Нафтогаз України").

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Рішення про призначення нового керівника набирає чинності з 28 лютого 2023 року терміном на один рік", – йдеться у повідомленні.



Водночас уже ексочільник "Газмереж" Миргородський у Facebook повідомив, що йде з посади "за власним бажанням у зв'язку з особистими обставинами".

Нагадаємо, "Нафтогаз України" на початку вересня зареєстрував ТОВ "Газорозподільні мережі України", ця компанія мала взяти в управління регіональні газові мережі, які використовували приватні облгази групи Дмитра Фірташа. У січні 2023 року "Нафтогаз" почав інтегрувати "Дніпрогаз" та "Харківгаз" у свою структуру, зокрема, шляхом зміни менеджменту.

Наприкінці грудня минулого року нова дочірня компанія НАК "Нафтогаз України" – ТОВ "Газорозподільні мережі України" (ГРСУ) – отримало ліцензію на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу в межах Кіровоградської області.