Підконтрольному Росії Міжнародному інвестбанку в Будапешті загрожує банкрутство, – ЗМІ

Міжнародний інвестиційний банк, який базується у Будапешті і має майже 50% російської та 25,27% угорської власності. використав майже всі свої резерви ліквідності після того, як потрапив під санкції ЄС.

Про це пише Euractiv.



Без своїх коштів, заморожених санкціями, банк ризикує стати неплатоспроможним або буде змушений реструктуризувати свої облігації вже в травні 2023 року.



"Я не знаю, чи можна врятувати банк, який опинився у надзвичайно складній ситуації", – заявив під час пресконференції Ґергей Гуйяш, керівник канцелярії прем’єр-міністра.



У середині грудня топменеджер банку надіслав керівництву листа, в якому заявив, що бельгійська фінансова компанія Euroclear заблокувала кошти МІБ після запровадження санкцій ЄС, і спрогнозував "настільки серйозний дефіцит у першому кварталі цього року, що навіть продажу кредитного портфелю було б недостатньо, щоб компенсувати це".



У жовтні 2022 року міністерство фінансів Бельгії заблокувало виділення коштів, аргументуючи це тим, що кілька членів ради директорів банку "мають зв'язки з російським урядом, який має контрольний вплив на МІБ".

Лист, оприлюднений після кібератаки на банк 17 лютого, показав, що міністр економічного розвитку Угорщини Мартон Надь лобіював перед міністром фінансів Бельгії розблокування коштів МІБ, але безуспішно.

Інший документ, оприлюднений внаслідок кібератаки, передбачає включення Сербії та збільшення частки угорського капіталу.

Фінансові труднощі банку викликають занепокоєння угорського уряду, який після виходу з нього Болгарії в лютому став єдиним власником з країн-членів ЄС, поряд з Росією, Кубою, Монголією та В'єтнамом.

МІБ – наднаціональна міждержавна фінансова організація, заснована 1970 року країнами-членами Ради економічної взаємодопомоги. Основний напрямок його діяльності – кредитування інвестиційних проектів. Штаб-квартира МІБ знаходиться в Будапешті.

Найбільший власник МІБу – Росія з 45,44%, його акціонерами також залишаються Угорщина (25,27% акцій), Куба (2,83%), Монголія (1,8%) та В'єтнам (1,26%).