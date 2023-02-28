"Сумихімпром" оголосив про відновлення виробництва у квітні

ПАТ "Сумихімпром" розпочав поетапне відновлення зупинки діяльності підприємства. У квітні будуть запущені базові цехи підприємства.

Як нагадує пресслужба компанії, після початку повномасштабної війни, через потрапляння ворожих снарядів на територію заводу та пошкодження окремих об’єктів підприємство простоювало майже пів року.

"Ми завершили відновлювальні роботи, капремонти та вже у квітні запускаємо базові цехи підприємства. Запрацює весь технологічний цикл. Ми завантажуємо в повному обсязі цехи з випуску мінеральних добрив, пігментів та сірчанокислотне виробництво", – зазначив виконавчий директор "Сумихімпрому" Володимир Волков.

За його словами, у квітні потужності підпримства зможуть щомісячно виробляти 20-25 тис. тонн добрив на місяць, з поетапним збільшенням об’ємів до 35 тис. тонн на місяць, близько 1800 тонн двоокису титану та 35-40 тис. тонн сірчаної кислоти в місяць.

На найближчі місяці вже сформовано значний пакет замовлень.

"Це питання продовольчої безпеки країни. Ми маємо виконати виробничий план, який передбачає випуск понад 200 тис. тонн складних добрив протягом пів року. Україна має розраховувати на власне виробництво. Війна продемонструвала, що імпортери не завжди вчасно поставляють добрива при тих ризиках, які були і є в Україні. Ми маємо бути надійним плечем для аграріїв", – каже Волков.

Він додав, що "Сумихімпром" не планує звужувати асортимент добрив, який буде запропоновано аграріям.

ПАТ "Сумихімпром" – одне з найбільших вітчизняних підприємств з випуску складних мінеральних добрив, двоокису титану, сірчаної кислоти та інших видів продукції неорганічної хімії.