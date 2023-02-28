Уряд оприлюднив подробиці індексації пенсій з 1 березня

За рішенням уряду, з 1 березня пенсії відбудеться індексація пенсій на 19,7%, підвищення розміру виплат відбудеться для 10,5 млн пенсіонерів, у тому числі буде здійснено індексацію найменших пенсій, які раніше переглядались виключно разом з підвищенням прожиткового мінімуму.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Зокрема, з 1 березня будуть індексовані пенсії для 5,2 млн "цивільних" пенсіонерів, яким пенсію призначено за законом №1058 до 2020 року; для них підвищення пенсії буде здійснюватись через індексацію на 19,7% показника середньої заробітної плати, з якої обчислюється пенсія.

Крім того, для 4,2 млн осіб пенсії зростуть у звʼязку зі збільшенням на 19,7% фіксованого розміру мінімальних пенсійних виплат. Зокрема:

мінімальні пенсії, розмір яких вже містить в собі державну доплату до гарантованого державою мінімального розміру. Вперше буде проіндексовано такий гарантований державою мінімальний розмір пенсії. Для таких пенсій зростання становитиме від 420 до 520 грн (порівняно з розмірами пенсій, встановленими на 1 березня 2022 року);

0,5 млн пенсіонерів силових відомств, для яких весь розмір пенсії буде індексовано на 19,7%;

94,5 тис. осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Також будуть виплачуватись щомісячні компенсаційні виплати для пенсіонерів віком старше 70 років, які встановлюються, якщо розмір пенсії таких пенсіонерів менше досягає 10 340 грн:

570 грн – людям старше 80 років;

456 грн – людям віком від 75 - 80 років;

300 грн - людям віком від 70 - 75 років.

Крім того, з 1 березня будуть проіндексовані на 19,7% щомісячні страхові виплати для 166,5 тисяч потерпілих та осіб, які мають право на щомісячні страхові виплати у разі смерті потерпілого.

З 1 квітня також буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для 0,6 млн працюючих пенсіонерів, з урахуванням оновленого (збільшеного) страхового стажу.

З 1 липня буде проіндексовано на 19,7% спеціальні пенсії для 22,7 тис. науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування.

У Мінсоцполітики обіцяють, що за будь-яких розрахунків підвищення пенсій становитиме не менше, ніж 100 гривень.

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Крім того, 0,5 млн одержувачів пенсій, яким пенсії були призначені у 2020 - 2022 роках, отримають підвищення на 100 гривень.

"Самі пенсії для них не індексуватимуться, оскільки вони вже отримують пенсію значно вищу, ніж ті громадяни, хто мають такий саме стаж, співвідношення їхньої заробітної плати до середньої заробітної плати в країні, але які вийшли на пенсію в попередні роки. Це зумовлено тим, що пенсії для тих, хто досяг пенсійного віку, починаючи з 2020 року, обраховані з вищої, ніж в попередні роки, середньої заробітної плати", – пояснили у Мінсоцполітики.

У міністерстві додали, що для проведення індексації у законі про державний бюджет на 2023 рік передбачено відповідний трансферт з держбюджету до Пенсійного фонду України.

При цьому уряд запровадив тимчасові обмеження на максимальний розмір індексації пенсій. Розмір підвищення пенсії за результатами індексації буде обмежено 1,5 тис. грн для всіх отримувачів пенсії і страхових виплат, незалежно від категорії.

Як повідомлялося, у березні 2021 року пенсії підвищили на 14%, після цього середній розмір такої виплати склав 4400 грн.

Нагадаємо, відсоток, на який проводиться індексація пенсій, відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50% показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачені страхові внески за три попередні календарні роки.