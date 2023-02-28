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У Підмосков’ї поблизу з компресорною станцією "Газпрому" впав безпілотник

безпілотник

У селі Габастово, що у Коломенському районі Московської області РФ, у 100 метрах від станції газового компресора, який належить "Газпрому", впав безпілотник.

Як пише "Комерсант" із посиланням на місцеві органи влади, звідки летів безпілотник та кому він належав, наразі невідомо.

Унаслідок падіння вибуху не було, на місці працюють сапери.

"Мета, мабуть, була об'єктом цивільної інфраструктури, вона не постраждала. На землі немає жертв і руйнування. ФСБ та інші компетентні органи займаються ситуацією", – повідомив губернатор Московської області Андрій Воробйов.

"Газпром" підтвердив російським ЗМІ, що безпілотник впав поруч із їхньою газовою компресорною станцією "Воскресенськ", на роботу станції це не вплинуло.

За даними російських Telegram-каналів, безпілотник був моделлю UJ-22 Airborne, що виробляє українська компанія "Укрджет". Офіційних підтверджень не було. Водночас Міноборони РФ рніше випустило повідомлення, що "українська сторона здійснила атаки безпілотниками на інфраструктурні об'єкти на території Росії".

Автор: 

газ (7969) Газпром (2559) росія (14379)


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Добре, що долетів до Підмосков'ї!!! Якщо просто впав, то шкода(((( Слава ЗСУ!!
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28.02.2023 14:29 Відповісти

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