Обсяг непрацюючих кредитів зріс за місяць ще на 5,6 мільярда, – Нацбанк

Станом на 1 лютого обсяг непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі зріс ще на 5,6 млрд грн порівняно із початок січня – до 437,74 млрд грн.

Про це свідчать дані Національного банку.

Так, частка непрацюючих кредитів на початок лютого становила 38,2% порівняно з 38,1% місяць тому.

Як повідомлялося, упродовж 2022 року частка NPL в Україні зросла з 30% до 38%. Обсяг непрацюючих кредитів зріс на 87 млрд грн до 432 млрд грн.