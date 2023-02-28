Нацкомісія скасує ліцензії і дозволить продаж електроенергії від генераторів

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), планує вивести діяльність з виробництва електроенергії на мобільних (автономних) електростанціях з-під дії вимог ліцензування на період військового стану та шести місяців після його скасування.

Рішення регулятора буде закріплено постановою, проєкт якої схвалено на засіданні у вівторок, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це початок регуляторної процедури, спрямованої на можливість роботи мобільних електростанцій без ліцензій, тому ми запрошуємо всіх до обговорення та надання пропозицій", – пояснили у Нацкомісії.

Згідно із документом, мобільна (автономна) електростанція – це самохідна або несамохідна електроустановка або група електроустановок, призначена для резервного (аварійного) виробництва електроенергії, яка переміщується або може бути переміщена за допомогою автомобільного, залізничного, морського або внутрішнього водного транспорту.

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Крім того, 21 лютого НКРЕКП на своєму засіданні схвалила проєкт постанови "Про внесення змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії", якою пропонується дозволити продаж постачальнику виробленої електричної енергії генеруючою установкою приватного домогосподарства за договірною ціною.

"Схвалення цього документу є важливим кроком для посилення конкуренції на роздрібному ринку електричної енергії, зокрема, для споживачів, які встановили генеруючі установки у своїх приватних домогосподарствах", – пояснював регулятор.