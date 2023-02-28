Відтепер українці можуть обміняти водійське посвідчення у Чехії

Із 28 лютого українці можуть обміняти національне посвідчення водія в Чехії. Відповідну послугу почали надавати за допомогою мобільних комплексів ДП "Документ" у Празі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Обмін посвідчення водія здійснюється, коли в особи є фізичний документ, який вилучається співробітником ДП "Документ". Утім, послуга відновлення українського посвідчення водія за кордоном поки не надається.

Мобільні комплекси розташовані за адресою: Прага, 110-00, Náměstí Republiky 656/8 (паркінг ТЦ "Kotva").

Обміняти посвідчення водія можна, коли закінчився термін його дії; коли у водія змінились паспортні дані – ім'я або прізвище; посвідчення затерлось і написи на ньому більше не читаються, або за бажанням власника отримати посвідчення сучасного зразка.

Для отримання послуги необхідно подати пакет документів:

паспорт громадянина України із зазначеним у ньому зареєстрованим місцем проживання, а якщо паспорт у форматі ID-картки без наявних відомостей про реєстрацію місця проживання, то разом надається витяг про реєстрацію місця проживання особи;

довідка платника податків – "ідентифікаційний код";

наявне посвідчення водія, яке підлягає обміну;

документ, що підтверджує зміну особистих даних (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо) у разі зміни таких даних.

Алгоритм наступний: співробітники ДП "Документ" отримують від клієнта повний пакет документів, фотографують його та оформляють заявку на обмін посвідчення водія, яку розглядає в Україні адміністратор сервісного центру МВС. У разі успішного розгляду заявки, тобто, схвалення процедури обміну посвідчення водія, за кордоном видруковують на спеціальному бланку новий документ для особи, а старий вилучають.

Готове посвідчення водія можна забрати у день звернення, якщо не виникли в Україні обставини непереборної сили, коли опрацювання не є можливим. Наприклад, під час повітряної тривоги через ракетну загрозу на території України опрацювання заявок не проводиться.

У разі, якщо наявне посвідчення було видано до 2013 року, додатково проводиться запит-підтвердження дійсності посвідчення за місцем видачі. Це може затримати весь процес ще на 5 днів.