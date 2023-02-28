Завтра у Києві відкриють офіс ОЕСР

Генеральний секретар Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Матіас Корман оголосив про відкриття у Києві 1 березня Управління організації в Україні.

Про це він повідомив під час спільного з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Я можу підтвердити, що починаючи з завтрашнього дня відкриється офіційний Офіс нашого представництва в Києві", – сказав Корман.



Генеральний секретар подякував посольству Словаччини за надання приміщень для офісу.



Крім того, він подякував Польщі, Румунії, Латвії, Литві, Естонії за фінансову підтримку створення цього офісу.



"Співробітники нашого офісу співпрацюватимуть з українським урядом для розробки програми для України як частини OEC ОЕСР, щоб ми могли допомогти досягнути усіх пріоритетів, поставлених у межах програми реформ за стандартами та принципами ОЕСР, як майбутнього члена цієї організації", – наголосив Корман.

Як повідомлялося, у липні минулого року прем'єр-міністр Денис Шмигаль передав від імені України заявку на вступ до Організації економічного співробітництва та розвитку. У жовтні ОЕСР визнала Україну потенційним членом організації.

Вже у грудні Україна та Організація економічного співробітництва та розвитку підписали оновлену Угоду про привілеї та імунітети, яка розпочинає відкриття офісу ОЕСР у Києві.