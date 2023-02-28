Ціни на пшеницю впали до мінімуму за останніх півтора року

Ціни на пшеницю у понеділок, 27 лютого, впали до мінімального рівня з вересня 2021 року через зниження побоювань щодо стабільності постачання у короткостроковій перспективі.

Ф'ючерси на пшеницю в Чикаго завершили торги напередодні зниженням на 1,6% – до $7,1 за бушель, з початку лютого контракт впав у ціні приблизно на 6%, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як зазначає Bloomberg, на тлі розв'язаної Росією війни Україна прагне продовжити "Чорноморську зернову ініціативу" ще на один рік.

Трейдери вважають, що дію угоди буде успішно продовжено, і очікування постачання зерна з регіону чинить тиск на ф'ючерси, зазначає старший аналітик із сировинного ринку в Futures International LLC Террі Райлі.

Як повідомлялося, за даними Мінагрополітики, урожай пшениці минулого року склав 19,4 мільйона тонн, що на 40% менше, ніж у рекордному 2021 році (32,15 млн тонн).