Швеція виділить $30 мільйонів для фонду енергетичної підтримки України, – Галущенко

Уряд Швеції ухвалив рішення про внесення майже $30 мільйонів до Фонду енергетичної підтримки України.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко повідомив за підсумками зустрічі з віцепрем’р-міністром Швеції Еббою Буш, передає пресслужба Міненерго.

"Окрім цього, Швеція виділить кошти на підтримку місії МАГАТЕ, що працює на всіх українських атомних станціях. Це також важливо, аби спостерігачі мали можливість фіксувати вплив російських атак на нашу енергетичну систему, а також ядерну і радіаційну безпеку", – зазначив Галущенко.

Міністр додав, що Україна постійно отримує від міжнародних партнерів як грошову допомогу, так і у вигляді обладнання, що допомагає відновленню енергетичних об’єктів від наслідків російських атак.

Як повідомлялося, на початку лютого шведський парламент – Риксдаг – підтримав пропозицію уряду країни про внесення додаткових поправок до бюджету, які передбачають виділення Україні військової допомоги на суму 4,3 мільярда шведських крон ($406,7 млн).