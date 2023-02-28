Громадяни України становлять понад 80% усіх іноземців у Польщі

Громадяни України становлять понад 80% від усіх іноземців, які проживають у Польщі. Майже 1 млн українців має статус тимчасового захисту, а 1,4 млн українців – дозвіл на проживання в Польщі.

Як повідомили в Управлінні з питань іноземців у Польщі, станом на кінець лютого майже мільйон українців, які прибули до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну й зараз перебувають у Польщі, отримали польські ідентифікаційні коди (PESEL) відповідно до спецзакону про допомогу українцям і мають статус тимчасового захисту.

Жінки й діти в цій групі становлять близько 87%, пише Укрінформ.

Як зазначається, понад 360 тис. громадян України мають карти перебування в Польщі, видані, в основному, на підставі працевлаштування. Водночас понад 65 тис. громадян України мають дозвіл на постійне проживання чи мають статус довготермінового резидента ЄС.

Найбільше українців проживає в Мазовецькому воєводстві (Варшава) – 21%, Нижньосілезькому (Вроцлав) – 11%, Великопольському (Познань) – 11%, Малопольському (Краків) – 10% та Поморському (Гданськ) – 7%.

Раніше повідомлялося, що в польських школах і дитсадках навчаються майже 188 тис. українських дітей, які приїхали до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії.