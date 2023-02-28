Україна висуне свою кандидатуру до Ради керуючих МАГАТЕ, – Галущенко

Україна висуває свою кандидатуру до Ради керуючих МАГАТЕ на 2023 - 2025 роки.

Про це міністр енергетики України Герман Галущенко заявив під час неформальної зустрічі міністрів енергетики та транспорту ЄС, що відбулася у Стокгольмі, повідомляє пресслужба міністерства.

Він закликав учасників засідання долучитися до обговорення цього питання і підтримати українську заявку.

Голова Міненерго подякував представникам ЄС за потужну фінансову підтримку українського енергосектору та допомогу з обладнанням, а також за 10 пакет санкцій проти Росії, наголосивши на необхідності поширення обмежень на російську ядерну галузь.

"Рік тому ніхто б не повірив у санкції проти російського вугілля, нафти чи газу. Тепер обмежувальні заходи стали реальністю. Настав час іти далі і запроваджувати санкції проти "Росатому", який прикриває ядерний тероризм російського режиму і спонсорує російську армію. Ми вітаємо рішення Фінляндії, Болгарії та Чехії відмовитися від співпраці з РФ в ядерній галузі і закликаємо інших партнерів наважитися на цей крок", – наголосив Галущенко.

Як повідомлялося, у листопаді минулого року Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), що складається з 35 країн, ухвалила третю резолюцію з початку повномасштабної війни в Україні, закликаючи РФ припинити всі дії на українських ядерних об’єктах.

Крім того, МАГАТЕ закликало Росію негайно вийти із Запорізької АЕС на півдні України.