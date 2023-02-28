ЄК оголосила два конкурси для українських підприємців на 7,5 мільйона євро

Європейська Комісія оголосила два конкурси на суму 7,5 млн євро для українських підприємців, щоб допомогти їм отримати вигоду від участі в Єдиному ринку Європейського Союзу.

"Сьогодні Комісія оголошує два конкурси пропозицій під загальною назвою ReadyForEU із загальним бюджетом у 7,5 млн євро. Ці два конкурси спрямовані на те, щоб допомогти українським підприємцям та підприємствам отримати вигоду з Єдиного ринку", – сказано в повідомленні ЄК, передає Інтерфакс-Україна.

Перший конкурс за назвою "Бізнес-міст" (Business Bridge) із бюджетом у 4,5 млн євро надасть фінансову підтримку українським малим та середнім підприємствам, що постраждали від війни, у вигляді ваучерів для доступу до послуг та участі у торгових ярмарках у ЄС.

Другий конкурс "Еразмус для молодих підприємців – Україна" (Erasmus for Young Entrepreneurs – Ukraine) з бюджетом у 3 млн євро дозволить новим українським підприємцям здобути досвід ведення бізнесу в інших європейських країнах.

Прийом заявок відкрито з 28 лютого 2023 року. Українські підприємства та підприємці зможуть подати заявку до останнього кварталу цього року.

"Європа віддана підтримці успішної інтеграції України в Єдиний ринок. Завдяки сьогоднішнім конкурсам пропозицій ми пропонуємо відчутну фінансову підтримку малому українському бізнесу та підприємцям для створення нових партнерських відносин з іншими європейськими компаніями ЄС", – заявив європейський комісар із внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.