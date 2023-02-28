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ЄК оголосила два конкурси для українських підприємців на 7,5 мільйона євро

евро

Європейська Комісія оголосила два конкурси на суму 7,5 млн євро для українських підприємців, щоб допомогти їм отримати вигоду від участі в Єдиному ринку Європейського Союзу.

"Сьогодні Комісія оголошує два конкурси пропозицій під загальною назвою ReadyForEU із загальним бюджетом у 7,5 млн євро. Ці два конкурси спрямовані на те, щоб допомогти українським підприємцям та підприємствам отримати вигоду з Єдиного ринку", – сказано в повідомленні ЄК, передає Інтерфакс-Україна.

Перший конкурс за назвою "Бізнес-міст" (Business Bridge) із бюджетом у 4,5 млн євро надасть фінансову підтримку українським малим та середнім підприємствам, що постраждали від війни, у вигляді ваучерів для доступу до послуг та участі у торгових ярмарках у ЄС.

Другий конкурс "Еразмус для молодих підприємців – Україна" (Erasmus for Young Entrepreneurs – Ukraine) з бюджетом у 3 млн євро дозволить новим українським підприємцям здобути досвід ведення бізнесу в інших європейських країнах.

Прийом заявок відкрито з 28 лютого 2023 року. Українські підприємства та підприємці зможуть подати заявку до останнього кварталу цього року.

"Європа віддана підтримці успішної інтеграції України в Єдиний ринок. Завдяки сьогоднішнім конкурсам пропозицій ми пропонуємо відчутну фінансову підтримку малому українському бізнесу та підприємцям для створення нових партнерських відносин з іншими європейськими компаніями ЄС", – заявив європейський комісар із внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

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Єврокомісія (1090) конкурс (429) підприємці (245) малий бізнес (173)


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