Керівник Держгеокадастру Львівщини отримав вже другу підозру через махінації із землею
Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили начальника Головного управління Держгеокадастру у Львівській області на чергових мільйонних оборудках із земельними ділянками.
Як повідомляє пресслужба ДБР, у квітні 2022 року йому вже повідомили про підозру у незаконному розподілі комунальної землі вартістю понад 113 мільйонів гривень, однак під час розслідування були виявлені й інші факти зловживання службовими повноваженнями чиновника.
"Зокрема, всупереч вимогам законодавства чиновник прийняв рішення про надання у власність громадян 30 земельних ділянок Сколівської та Турківської громади, площею понад 2,7 га. Землі рекреаційного призначення були роздані під індивідуальне дачне будівництво", – повідомляє ДБР.
За даними слідства, внаслідок цього посадовець заподіяв збитки державі на 3,8 млн грн.
Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 365 (Перевищення влади або службових повноважень) КК України.
Крім того, до суду подані клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади.
"Продовжується робота щодо перевірки інформації щодо вчинення аналогічних злочинів та отримання хабарів від замовників, яким надавався незаконний дозвіл на оформлення ділянок", – зазначається у повідомленні.
Крім того, працівники ДБР вже завершили розслідування кримінального провадження щодо незаконної роздачі посадовцем комунальні землі більше ніж на 113 мільйонів гривень. Обвинувальний акт скеровано до суду.
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