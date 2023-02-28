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Нацбанк застосував заходи впливу до восьми фінансових компаній

нбу,нацбанк

Національний банк України зобов’язав вісім надавачів небанківських фінансових послуг вжити заходи для усунення порушення та причин, що сприяли їх вчиненню.

Так, заходи впливу застосовано до:

  • ТОВ "Аванс Кредит";
  • ПТ "Ломбард "Терези" ТОВ "Авентус КНК" і Компанія";
  • ПТ "Ломбард "Про100Кредит" ТОВ Інтерінвест XXI століття і Компанія";
  • ПТ "Ломбард "Сміла-Кредит-Центр" Косенко і Компанія";
  • ПТ "Ломбард "Кредитор" ТОВ "Ювелір-Інвест" і Компанія";
  • ТОВ "Вольтер Капітал";
  • ТОВ "Інвестиційно-лізингова компанія "Веріда Україна";
  • ТОВ "АБВ Лізинг".

Зазначені надавачі небанківських фінансових послуг зобов’язані усунути порушення у строк до 28 березня 2023 року.

Такі рішення Комітет із питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 27 лютого 2023 року.

Автор: 

ломбард (92) НБУ (9340)


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