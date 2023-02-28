Польща зменшила імпорт російської нафти майже до нуля, – Моравецький

На початку цього року Польща зменшила імпорт російської нафти до 10%, а в лютому-березні цей показник впаде до нуля або майже до нуля.

"Із 2016 року ми зменшували імпорт нафти (з Росії, – ред.). Ми зменшили його до 10% на початку цього року, а в лютому-березні це буде нуль або близько до нуля", – заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час пресконференції у Варшаві, передає Укрінформ.

Моравецький додав, що Польща могла б не отримувати законтрактовану нафту з Росії, але мусила б за неї заплатити.

Моравецький зазначив, що Польща "врешті допросилася європейських санкцій" (на нафту, – ред.), і тому імпорт нафти з РФ на початку року зменшився до 10%. Він додав, що Польща була головним натхненником запровадження проти Росії такого роду санкцій.

Як повідомлялося, раніше польська нафтова компанія PKN Orlen припинила отримувати нафту через нафтопровід "Дружба" з Росії.

Польська компанія до кінця 2024 року має контракт із російською компанією "Татнефть". Однак вона задекларувала, що припинить імпортувати нафту у випадку запровадження Євросоюзом відповідних санкцій.

За даними PKN Orlen, після завершення контракту з "Роснефтью" від початку лютого цього року з російського напрямку покривалися лише менше 10% потреб Польщі у нафті. Йшлося про поставки нафти трубопроводом, на який не накладалися міжнародні санкції.

Нагадаємо, з 5 грудня 2022 року діє часткове ембарго ЄС на імпорт російської нафти. Але воно не стосується постачань нафтопроводом "Дружба".