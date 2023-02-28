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Кабмін готує підвищення тарифів на електроенергію для населення, - НКРЕКП

електроенергія

Кілька робочих груп на рівні Кабміну, Міненерго та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) розглядають декілька варіантів підвищення тарифів на електроенергію для населення.

Інформацію про це голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський підтвердив у коментарі українській редакції Forbes.

"Тарифи не переглядалися з 2017 року, вони економічно не обґрунтовані та не ринкові", – пояснив голова НКРЕКП необхідність підвищення тарифів.

За словами Ущаповського, концепція лише одна – тарифи потрібно підвищувати, але вона передбачає різні варіанти: може бути модифікована чинна система субсидування незахищених верств населення, переглянуто рівні тарифів залежно від обсягів споживання, змішані варіанти цих схем.

"Фінальне рішення щодо перегляду тарифів в будь-яку сторону – це зона відповідальності уряду", – сказав Ущаповський.

Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма підтверджував, що уряд планує підвищити комунальні тарифи для населення.

"Думаю, протягом місяця-двох ми вийдемо з урядом з пропозиціями, баченням цієї системи", – говорив Шурма.

Читайте також: Нацкомісія підвищила тарифи обленерго на перший квартал 2023 року

Як повідомлялося, раніше радник прем'єр-міністра України Юрій Бойко заявляв, що Кабінет міністрів розглядає декілька концепцій підвищення тарифів на електроенергію для населення, ухвалити відповідне рішення планують вже навесні. Він додав, що також планується підвищити ціни на електроенергію для бізнесу.

Нагадаємо, чинні тарифи на електроенергію для населення діють до 31 березня 2023 року. Для індивідуальних побутових споживачів тариф становить 1,44 грн за кВт-год при споживанні до 250 кВт год на місяць та 1,68 грн/кВт год – понад 250 кВт год на місяць.

У серпні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження мораторію на підвищення тарифів на опалення та гарячу воду протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення. Однак він не передбачає мораторію на підвищення тарифів на електроенергію.

Автор: 

Кабмін (7788) тарифи (1317) електроенергія (4278) НКРЕКП (1445) Підвищення тарифів (249)


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Топ коментарі
+92
Konstantin, я перепрошую , а якого хєра саме звичайні громадяни повинні компенсувати знищені об'єкти енергокомпаній ?В Україні є арештоване майно росіян , от хай Кабмін продає його і робить компенсації , а то бл@ть як завжди пішли шляхом найменшого спротиву .
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28.02.2023 18:09
+69
Круто.. спочатку вкрали у українців енергопідприємства, тепер можна розказувати про ринкові ціни. Хотілось би дізнатись, що це за такий ринок може бути в воюючій країні з пенсіями в 50долл.?!
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28.02.2023 18:09
+65
Також чомусь скромно мовчать про те, що США та ЄС надали величезну кількість нового обладнання і крім цього виділили на відновлення величезні кошти. Головне, аби знайти причину обдирати людей.
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28.02.2023 21:11
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Готові плати за електрику по її ціні з власного генератору, то ганяйте генератор і не тягніть усіх у прірву разом з собою. А якщо у вас стільки зайвих коштів, то голод і холод вам не загрожують взагалі.
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01.03.2023 00:49 Відповісти
Пане Андрію, до чого тут Ахметов? Що не пам'ятаєте 2019 рік кіно про Голобородьку? Так ніби вже пройшла епоха бідності, чому Ви мутите воду? Ви ж не Ахметова вибирали? При владі нормальний мальчік, каторий нє варуєт, каторий із наріда і всю заразу поборов. Чотири роки вся влада в руках Ваших "слуг", які служать виключно Вам і таким, як Ви нарвіду 73%. Ви тільки подивіться, що заради Вас Володя їздив аж в Оман, а Коля Котлєта аж а Таіланд, а сосни Запорізькі, Миколаївські, Київські аж до Франції. Резніченеко, який з Дніпра хотів посадити капусту на дорогах через фітнес клуб і перегнав туди мільрди грошей, але його не зрозуміли. Запорізькі можновладці перерили сотні контейнерів, шукаючи в них для Вас щастя, а Ви цього не оцінили. А скільки бензогенераторів продали по 30 тисяч наріду можновладці, знаючи, що епоха бідності пройшла і в наріду є великі гроші? Правда ці бензогенератори нам далои безкоштовно... Дивіться, наші ЗСУ я думаю, впевнений за рік виб'ють російську потвору з нашої землі і знову будуть вибори, так Ви передивіться кіно про Голобородьку і виберіть Лисого, чи Верещук, вони ще не були ПреЗедентами. А можливо Вам Беня через кіно скаже за кого голосувати, Ви тільки не пропускайте кіносеанси по телеканалу "1+1".
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01.03.2023 08:20 Відповісти
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28.02.2023 21:32 Відповісти
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28.02.2023 21:34 Відповісти
Тесть розповів історію... малими вони наср@ли на рейки і чекали що ж буде, коли проїде потяг. На величезній швидкості промчав товарняк і... всі серуни опинились в гівні, з голови до ніг... хоча очікували якогось дива.
Ці самообісрані нагадують мені електорат Зеленського.

/Микола Савельев, есквайр/
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28.02.2023 21:35 Відповісти
Ну кто бы сомневался. В ОТСАВКУ, ГНИДЫ!!!!
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28.02.2023 21:36 Відповісти
Ніяких отставок. Бачили очі, що вибирали? Хавайте. Будемо чекати наступних виборів і зробіть себе ще раз, бо кого б ви вже не вибрали, то прийдеться розгрібати це сміття років десять. Жодному, навіть нормальному президенту, не вистачить на це часу. Тим більше, що прийдеться розслідувати справи проти російських окупантів і не вистачить ні часу ні слідчих взяти за хобот кожного "слугу". А брати є за що, і кожного!
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01.03.2023 08:26 Відповісти
Ахметов, особисто не створивши жодного підприємства, купив яхту вартістю 500 млн дол США.
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01.03.2023 09:18 Відповісти
Так Президент переміг всіх олігархів, як він міг купити собі яхту, чи мати яхту? А прем'єр Шмигаль ніби менеджер переможеного олігарха Ахметова. Можливо Володя про це не знав і призначив?
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01.03.2023 09:31 Відповісти
Все банально і просто,Володя в долі з Ахметова,як до нього і Петя був в долі з Ахметовим.До Петі Яник...і так з часів незалежності,граблять,граблять і граблять
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03.03.2023 02:42 Відповісти
Ахметов платив найбільше податків в Україні, на відміну наприклад від Коломойського, який є найбільшим неплатником. Тому, наприклад ,у Заходу до рижого немає жодних питань.
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01.03.2023 14:49 Відповісти
Я впевнений на 70%, що знову виберут найвеличнішого..
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01.03.2023 14:48 Відповісти
Идите лесом зи своим ,,выбрали - хавайте". С чего Вы решили, шо я буду терпеть все преступления ЗЕгнид молча? И не надо мне закидывать неправильный выбор на голосовании, если не знаете точно
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01.03.2023 21:07 Відповісти
Зеленоїди в захваті
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28.02.2023 21:39 Відповісти
Під час війни? Зовсім подуріли, чи шо? І так люди за комунальні не платять, бо немає чим. А тепер ще й в чотири рази??? Це погано закінчиться...
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28.02.2023 21:39 Відповісти
Читаю: "У серпні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження мораторію на підвищення тарифів..."
Читаю далі: "Однак він не передбачає мораторію на підвищення тарифів на електроенергію."
Нічого не зрозумів...
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28.02.2023 21:40 Відповісти
"так это же савсем другое!" - типова відмазка зелених уйобків. То чисто брехлива маніпуляція мізками 73-процентного пересічного . І наобіцяли і кинули в одному флаконі, і ніби все нормально. Як в тому анекдоті:
Приходить Іван до Абрама і каже:
- Слухай, Абрам, займи долар, а через місяць я тобі віддам два, а в заставу залишу сокиру. Згоден?
Абрам:
- Звісно! Бере сокиру і дає Івану долар,
Іван бере долар доходить до дверей і тут Абрам йому каже:
- Послухай Іван, тобі ж важко буде через місяць віддавати два долари?
- Так, важкувато буде.
Абрам:
- Так що половину можеш віддати зараз.
Іван вертає долар, виходить йде і думає: долара немає, сокири немає, долар ще мушу віддати і головне ж, блін.... все правильно.
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01.03.2023 13:05 Відповісти
Як завжди!На одне законодавство є підзакон який анулює дію законодавства
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03.03.2023 02:44 Відповісти
*****, я старый человек, работаю на пр-ии критической инфраструктуры(бронь), з\п минималка естественно,но партиот( был ), и еслиб пришла повестка отправился бы в ВСУ (уже нехочу ). Но благодоря нашей власти, прочитав эту новость я испытал сатори ( просветление ) и понял что не хочу ложить свою жизнь и здоровье ради ненасытных тварей. Прийдут фашисты сбегу в европу, пусть кормят пенсионера
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28.02.2023 21:40 Відповісти
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28.02.2023 21:49 Відповісти
не ко мне. я за Порошенко голосовал
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28.02.2023 22:06 Відповісти
Я за ''пороха'' не голосував. Я націоналіст! Але зелених ****** розстрілявби разом з *уйлом! От такий я!
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28.02.2023 22:41 Відповісти
А за кого тоді націоналіст голосував, якщо в бюллетині було тільки двоє - Зеленський і Порошенко? Я вибачаюся, з великою повагою відношуся до Вас, бо читаю написане Вами тут на "цензорі", але коли із двох потрібно було вибрати кращого, то думаю потрібно було це робити. Якщо Ви не прийшли на вибори, то Ваш голос опинився в 73%.
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01.03.2023 08:31 Відповісти
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01.03.2023 10:54 Відповісти
А ще кричать що "тупий нарід обрав" у цій пародії на вибори
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01.03.2023 11:01 Відповісти
А у вас мізкі маленькі,як у миші,щоб зрозуміти???Проти усіх,проти усіх,написавши на всю анкету свої побажання кандидатам на три букви!😁
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03.03.2023 02:47 Відповісти
Валасники нашого обленерго Григоришин (кацапський мафіозо) та Порошенко, ото нам щастя.
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01.03.2023 00:18 Відповісти
Пане Дмитро, не пишіть брехні. Власниками обленерго є багато російських бізнесменів і в тому чимслі григоришин, а в Порошенко ніколи не було і немає у власності жодного обленерго. Не плутайте його з Бенею і Ахметовим, друзяками Зелі.
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01.03.2023 08:33 Відповісти
Візьміть і мене за компанію...
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28.02.2023 22:13 Відповісти
та мы знаем правду. Это Порошенко всё. и Кравчук виноваты
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28.02.2023 21:49 Відповісти
А я все гадав, з якого перепугу вони такі щедрі, що анонсували індексацію пенсій на весні, а воно он шо)
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28.02.2023 21:52 Відповісти
Коли ж вони наїдяться??Все їм мало!!А те що пенсії мізерні,зарплати також.Роботи не має людям.Ціни європейські на все,а живуть прості люди-виживають..У нас не Кабмін ,а тварюки!!!
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28.02.2023 21:55 Відповісти
Шмугаль і комарілія нічого креативнішого не знайшла під час війни,як далі наживатись на простих людях,причому ці всі ремонти і т д оплачували США і Євросоюз.Цинічні тварі ніяк не нажеруться.
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28.02.2023 21:56 Відповісти
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28.02.2023 21:57 Відповісти
Саме час чергової подяки ЗЄ...
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28.02.2023 22:06 Відповісти
Так вирішив атец нації.

"У серпні минулого року президент Володимир Зеленський https://biz.censor.net/n3361632 який передбачає запровадження мораторію на підвищення тарифів на опалення та гарячу воду протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення.

Однак він https://biz.censor.net/n3361632https://biz.censor.net/n3402803
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28.02.2023 22:09 Відповісти
якеі ще націі..нічого спільного з нами там нема.придивись на той інструмент яким воно грае на роялі..
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28.02.2023 22:13 Відповісти
Це був сарказм.
Я ж написала "атец".
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28.02.2023 22:16 Відповісти
Якщо ти не в курсі, то не всі євреї роблять обрізання.
Особливо зажопні совкові полужиди.
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28.02.2023 22:18 Відповісти
Тому, що ЗЄ такий же єврей, як і українець. Він сраний совковий манкурт.

А антисемитизм - ознака розумової обмеженості.
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28.02.2023 23:15 Відповісти
вчора в ізраілі вчітелька на уроці казала дітям шо в ізраіль треба запретити вьізд украінцям і неграм. хай буде так при умові що ви заберете всіх своіх евреів з украіни... я не антісеміт.просто все повинно бути взаімно.
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01.03.2023 14:53 Відповісти
Хто ''атец нації"??? Жид полукровка? Не смішіть мої капці!!!
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28.02.2023 22:43 Відповісти
мародерам все мало
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28.02.2023 22:11 Відповісти
Стесняюсь спросить... а шмигалю, яйцерезніку і подібним... будуть підвищувати тарифи? чи їм тільки зарплати?
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28.02.2023 22:12 Відповісти
ні . у них в кварталі обшак.
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28.02.2023 22:15 Відповісти
Якщо що, то в тому, що ******* крадуть гуманітарку, теж винувата війна.
Не було б війни - не було б гуманітарки.

От і з цінами на електрику десь так.
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28.02.2023 22:15 Відповісти
винні 73 процента ідіотів шо розявили рота на бредні еврея
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01.03.2023 14:55 Відповісти
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28.02.2023 22:16 Відповісти
Пам-парам-пам.
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28.02.2023 22:20 Відповісти
похоже ЗЕлень не понимает, что пора им бежать
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28.02.2023 22:20 Відповісти
так багато новин було що деякі країни вже дали на відновлення еергосистеми!
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28.02.2023 22:32 Відповісти
Таки х.йло додумалось як виключити світло українцям.Ніяке про,пво не допоможе.
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28.02.2023 22:33 Відповісти
Єдина надія на те, що Захід ногами натупає.
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05.03.2023 14:46 Відповісти
А най вони всі разом з кацапами виздихають!
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28.02.2023 22:48 Відповісти
Ну так, якраз на часі...
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28.02.2023 23:01 Відповісти
ПИСДЕЦЬ с дибілами у зраді))))
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28.02.2023 23:46 Відповісти
Вірую, що Зеленський - найвеличніший політик ********** і Єрмак - пророк його!
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28.02.2023 23:57 Відповісти
Амінь
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01.03.2023 12:20 Відповісти
Біщьше "Зеленої енергетики" що би тариф ще у разів три підвищили!
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01.03.2023 00:19 Відповісти
Дуже цікаво, для нас хочуть зробити європейські ціни за електрику, в країні в котрій АЕС більше ніж в деяких країнах в котрих взагалі нічого немає. Дуже цікаво що під час війни взагалі ніхто не повинен платити за комунальні ітд, а в нас наоборіт, ще підіймем ціни а то живеться дуже добре. Хоча в нас і військовий стан офіційно не ввели. Не кажучи про стан війни в котрому знаходиться наша держава. А якщо гарант конституції плює на конституцію, то що можно сказати за всіх інших? Всі закони проти людей, жодного закону для поліпшення стану не прийнято. Більшість гумунітарки розпрощається через олх. І так якщо якась допомога передана на реконструкцію, то зроблені фірми депутатами в котрих за державні кошти ця допомога викупається, а потім людям розказують байки. Як дістали ці корумповані виродки, коли вже буде якась інстанція котра за корупцію як в Китаї будуть розтрілювати чи саджати? Можливо тоді і буде якійсь порядок! Поки не буде ніякої відповідальності, ні депутатам, ні копам, ні суддям, ні лікарям та ін не буде нічого.
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01.03.2023 00:50 Відповісти
Вибори через рік....
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01.03.2023 08:43 Відповісти
Верховна зрада .
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01.03.2023 01:49 Відповісти
У той момент, як ВРУ - одразу ж СРУ на голови безпечних лошар.
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01.03.2023 09:04 Відповісти
Щоб заплатити ринкові тарифи треба ринкова зарплата. А так під час війни коли всі безробітні а якщо є безробітні в сімьї то субсидії нема то просто у людей які жили на пенсію бабусі взагалі грошей незалишиться та і пенсії на комуналку не вистачить. Хочете збільшити тих хто за росію. Вме одно кожен думає про свій карман і депутат і наркоман.
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01.03.2023 02:53 Відповісти
Кілька робочих груп...., а чого не десять груп, а як расследование провести по коррупции в МОУ и воровстве на гуманитарке так рабочая группа ни как не соберется а как с народа больше содрать за электричество так это пожалуйста вагон рабочих групп КЛОУНЫ
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01.03.2023 03:52 Відповісти
Я все гадав, де ж вони візьмуть гроші на індексацію пенсій, а виявилося що все дуже просто.
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01.03.2023 05:22 Відповісти
Оце посміємось. Какая разніца скільки платити. Хуже ні будєт. Только бі ні Порошенко.
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01.03.2023 05:39 Відповісти
Какая комиссия,сборище аферистов,дайте выкладки с цифрами,какова себестоимость производства энергии и почему,какова стоимость передачи энергии и почему,сколько прибыли хотят жуки не заплатившие при приватизации истинную стоимость оборудования,и почему до сих пор криминальный пдв входит в стоимомть электрики.
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01.03.2023 06:29 Відповісти
...для начала можно было бы сравнеять стоимость электроэнергии как допустим в Швеции. Но, так как идем семимильными шагами в ##пу, то и пожалуйста, Шмогаль сделай минималку и пенсии перед увеличением тарифов такими как в Шведции. И пожалуйста, печатный станок не трожж
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01.03.2023 06:43 Відповісти
Щоб не було питань, треба провести репреватизацію всіх енергетичних установ.
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01.03.2023 08:51 Відповісти
За будь-якого результату війни зброю не здавати. Вона дуже ще знадобиться!
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01.03.2023 09:02 Відповісти
Ахметов, особисто не створивши жодного підприємства, купив яхту вартістю 500 млн дол США.
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01.03.2023 09:17 Відповісти
Что за вой? Платили 200грн за свет, будете платить 300, не сильно то критично.
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01.03.2023 10:01 Відповісти
боком цій владі вилізе ця електроенергія......весна і так може бути тяжкою .а тут ще ці гниди...ну ну....нічого цюнаволоч не вчить ....
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01.03.2023 10:13 Відповісти
То, что тарифы нужно поднимать, это факт. Вот только эти фамилии Шурма - халуй Ахметова (владельца львиной доли энергетики в стране), Бойко - просто халуй без "ал", сынок которого владелец энергогенерации на западной Украине. Уж больно режут глаз.
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01.03.2023 10:42 Відповісти
Комусь не сподобалась оця моя цитата з Лесі Українки:

Мужики цікаві стали,
Чи ті кості білі всюди,
Чи блакитна кров поллється,
Як пробити пану груди?

(Л. Українка, "Давня казка")

Похерили (для тих, хто отримав ******* освіту: слово не є нецензурним) її.
З якого дива?
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01.03.2023 11:08 Відповісти
То Ахметов "потратився" на "макарони" для ЗСУ!
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01.03.2023 11:09 Відповісти
zevyrodky dochekayut'sya.... !!!!
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01.03.2023 11:44 Відповісти
Люди з Макарова,Калинівки без домівок залишились,з зруйнованим житлом, бомжують,обіцянками а вони моста відновлюють через трассу на 51км, бо їм петляти на розворотах накладно!!Тварюки,*****!!!Зезазупи зі своїми корешами дістали!
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03.03.2023 02:54 Відповісти
Надіються ,що народ схаває
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04.03.2023 14:12 Відповісти
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