Кабмін готує підвищення тарифів на електроенергію для населення, - НКРЕКП
Кілька робочих груп на рівні Кабміну, Міненерго та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) розглядають декілька варіантів підвищення тарифів на електроенергію для населення.
Інформацію про це голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський підтвердив у коментарі українській редакції Forbes.
"Тарифи не переглядалися з 2017 року, вони економічно не обґрунтовані та не ринкові", – пояснив голова НКРЕКП необхідність підвищення тарифів.
За словами Ущаповського, концепція лише одна – тарифи потрібно підвищувати, але вона передбачає різні варіанти: може бути модифікована чинна система субсидування незахищених верств населення, переглянуто рівні тарифів залежно від обсягів споживання, змішані варіанти цих схем.
"Фінальне рішення щодо перегляду тарифів в будь-яку сторону – це зона відповідальності уряду", – сказав Ущаповський.
Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма підтверджував, що уряд планує підвищити комунальні тарифи для населення.
"Думаю, протягом місяця-двох ми вийдемо з урядом з пропозиціями, баченням цієї системи", – говорив Шурма.
Як повідомлялося, раніше радник прем'єр-міністра України Юрій Бойко заявляв, що Кабінет міністрів розглядає декілька концепцій підвищення тарифів на електроенергію для населення, ухвалити відповідне рішення планують вже навесні. Він додав, що також планується підвищити ціни на електроенергію для бізнесу.
Нагадаємо, чинні тарифи на електроенергію для населення діють до 31 березня 2023 року. Для індивідуальних побутових споживачів тариф становить 1,44 грн за кВт-год при споживанні до 250 кВт год на місяць та 1,68 грн/кВт год – понад 250 кВт год на місяць.
У серпні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження мораторію на підвищення тарифів на опалення та гарячу воду протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення. Однак він не передбачає мораторію на підвищення тарифів на електроенергію.
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Ці самообісрані нагадують мені електорат Зеленського.
/Микола Савельев, есквайр/
Читаю далі: "Однак він не передбачає мораторію на підвищення тарифів на електроенергію."
Нічого не зрозумів...
Приходить Іван до Абрама і каже:
- Слухай, Абрам, займи долар, а через місяць я тобі віддам два, а в заставу залишу сокиру. Згоден?
Абрам:
- Звісно! Бере сокиру і дає Івану долар,
Іван бере долар доходить до дверей і тут Абрам йому каже:
- Послухай Іван, тобі ж важко буде через місяць віддавати два долари?
- Так, важкувато буде.
Абрам:
- Так що половину можеш віддати зараз.
Іван вертає долар, виходить йде і думає: долара немає, сокири немає, долар ще мушу віддати і головне ж, блін.... все правильно.
"У серпні минулого року президент Володимир Зеленський https://biz.censor.net/n3361632 який передбачає запровадження мораторію на підвищення тарифів на опалення та гарячу воду протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення.
Однак він https://biz.censor.net/n3361632https://biz.censor.net/n3402803
Я ж написала "атец".
Особливо зажопні совкові полужиди.
А антисемитизм - ознака розумової обмеженості.
Не було б війни - не було б гуманітарки.
От і з цінами на електрику десь так.
Мужики цікаві стали,
Чи ті кості білі всюди,
Чи блакитна кров поллється,
Як пробити пану груди?
(Л. Українка, "Давня казка")
Похерили (для тих, хто отримав ******* освіту: слово не є нецензурним) її.
З якого дива?