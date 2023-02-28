Заснований росіянином Freedom Holding позбувся активів у Росії

Заснована бізнесменом російського походження Тимуром Турловим Freedom Holding Corp. закрила угоду з продажу активів у РФ – інвесткомпанії "Фрідом фінанс" (тепер працює під брендом "Цифра брокер") та "Цифра банку" (раніше – банк "Фрідом фінанс") – Максиму Повалішину, який раніше працював заступником гендиректора "Фрідом фінанс".

Про це свідчать дані російського реєстру юросіб, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За умовами угоди, про яку було оголошено в жовтні 2022 року, Повалішин мав сплатити коштами близько $33 млн і взяти на себе зобов'язання холдингу перед "Фрідом фінансом" у розмірі близько 6,6 млрд рублів (близько $88 млн).

Влітку минулого року Повалішин вже став офіційним власником лізингової компанії "ФФ Авто", заснованої "Фрідом фінансом". Сума угоди склала 50 млн рублів (відповідає номінальному розміру статутного капіталу "ФФ Авто").

Згідно з даними на сайті "Цифри брокер", за підсумками 2022 року її кошти становили 2,4 млрд рублів, активи $ 57,4 млрд рублів.

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Як повідомлялося, указом президента України №726/2022 від 19 жовтня 2022 ркоу введено в дію прийняте того ж дня рішення РНБО про санкції щодо 1374 юридичних осіб, у тому числі щодо ТОВ "Фрідом Фінанс Україна".

До цієї компанії засосовано блокування активів, повне припинення торгових операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, заборона участі у приватизації та оренді держмайна, заборона передачі технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності, а також заборона фінансових операцій з держоблігаціями України та низка інших заходів.

У день ухвалення указу Freedom Holding Corp. повідомила про продаж російських компаній ТОВ "Інвестиційна компанія Фрідом Фінанс" та ТОВ "ФФІН Банк" та вихід з російського бізнесу, а також вказала, що російське громадянство її співвласника та голови Тімура Турлова анульовано з 22 вересня. Нині він є громадянином Казахстану.

На виконання рішення РНБО про застосування санкцій Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) призупинила дію ліцензій ТОВ "Фрідом Фінанс Україна".

За даними компанії, 91% статутного капіталу ТОВ "Фрідом Фінанс Україна" належить президенту Freedom Holding Corp. громадянину Казахстану Аскару Таштітову, а 9% – холдингу Freedom Holding Corp.