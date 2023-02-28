Сім енергоблоків українських АЕС перевели на американське паливо Westinghouse

Сім енергоблоків українських атомних електростанцій, єдиним оператором яких є ДП "НАЕК "Енергоатом", повністю переведені на паливо американської Westinghouse Electric Sweden AB.

Як ідеться в повідомленні "Енергоатому", з 2024 року цим паливом мають забезпечуватися всі 15 енергоблоків українських АЕС, завдяки чому атомна енергетика України набуде остаточної незалежності від РФ.

"Україна стала першою державою на європейському континенті, якій вдалося диверсифікувати постачання ядерного палива для реакторів АЕС", – наголосив президент "Енергоатому" Петро Котін.



Він додав, що "Енергоатом" спільно з Westinghouse працює над створенням "внутрішнього" виробництва ядерного палива (ЯП) із застосуванням технології цієї компанії в Україні.

"І це не лише посилить безпеку постачань ЯП на вітчизняні АЕС, а й сприятиме вдосконаленню палива та збільшенню його енерговиділення", – зазначив Котін.

Він нагадав, що чимало кроків у цьому напрямі вже зроблено. Так, у листопаді 2022 року "Енергоатом" наказом Міненерго був призначений оператором майбутньої ядерної установки з виробництва тепловидільних збірок для реакторів АЕС, а в грудні компанія розробила та погодила дорожню карту проєкту будівництва технологічного комплексу, де ці збірки вироблятимуться.

Наразі повністю окреслено графік виконання робіт і вже триває їхня передпроєктна частина, а введення комплексу в експлуатацію заплановано на 2026 рік.

Із моменту набуття Україною незалежності єдиним постачальником ядерного палива для АЕС із радянських часів залишалося російське АС "ТВЕЛ". Тому ще з 2000 року НАЕК "Енергоатом" розпочав процес диверсифікації постачань ЯП та, обравши альтернативного постачальника – компанію Westinghouse Electric Sweden AB, кваліфікації американських тепловидільних збірок (ТВЗ) для реакторів російського зразка.